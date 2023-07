Nachbarschaftshilfe Plus: Heuer schon 1.800 Dienste vermittelt

Bei seiner Vorstandssitzung im Sitzungssaal der Gemeinde Pölla zog der Verein „Mit Euch - Für Euch" Bilanz über das erste Halbjahr 2023. Dieser Verein agiert als Träger des Projekts „Nachbarschaftshilfe Plus".

Seit seinem Start erfreut sich das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus" in allen sieben Gemeinden - aus dem Bezirk Horn gehört Röhrenbach dem Projekt an - einer außerordentlich positiven Resonanz. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 wurden über 1.800 Dienste erfolgreich vermittelt, wobei engagierte Ehrenamtliche mehr als 2.300 Stunden ihrer Zeit für die Unterstützung anderer Gemeindebürger aufbrachten. Diese beeindruckenden Zahlen zeigen das immense Engagement und die Hilfsbereitschaft der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die die Bedeutung der Nachbarschaftshilfe erkannt haben.

Besonders erfreulich ist auch die große Beliebtheit der im Rahmen des Projekts angebotenen Smart Cafés. Bei diesen Treffen in gemütlicher Atmosphäre können sich die Teilnehmer austauschen und individuelle Unterstützung bei der Bedienung des Smartphones finden. Die regen Besucherzahlen bestätigen, dass das Konzept auf große Akzeptanz stößt.

Kooperation mit Community-Nurse-Projekt

Die Versammlung bot den Vorstandsmitgliedern auch die Möglichkeit, über die aktuellen Entwicklungen und die strategische Weiterentwicklung des Projekts zu diskutieren. Ein Anliegen der Vorstandsmitglieder ist die gute Kooperation mit dem Community-Nurse-Projekt sowie mit anderen Nachbarschaftshilfeprojekten. Durch den Austausch von Erfahrungen und das Zusammenwirken verschiedener Initiativen können Synergieeffekte geschaffen und so die Lebensqualität von älteren Personen in den NH Plus Gemeinden gesteigert werden.

Und wie Obmann Günther Kröpfl anmerkte: „Der Verein freut sich über weitere interessierte Bürger, die sich aktiv als Ehrenamtliche bei Nachbarschaftshilfe Plus beteiligen möchten.“ Und die können sich gerne bei den Koordinatorinnen oder am jeweiligen Gemeindeamt melden.