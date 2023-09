Neue Ärztin für Langau: Nela Lustig übernimmt Praxis

Damit wird in Langau keine Ärzte-Lücke aufreissen, wenn Helga Mühlöcker - sie trat im Jahr 2000 die Nachfolge von Robert Umschaden als Langauer Gemeindeärztin an - mit Ende September in Pension geht. Denn nach nur wenigen Tagen, in denen kleine Umgestaltungsmaßnahmen in den Ordinationsräumen durchgeführt werden sollen, wird Nela Lustig am 9. Oktober die Ordination wieder eröffnen. Neben neuen Regalen soll die Beleuchtung modernisiert werden, im Apothekenraum soll auch ein neues Klimagerät installiert werden. Die Apotheke wird übrigens vermutlich erst Anfang oder Mitte November ihren Betrieb wieder aufnehmen, weil noch auf die Zustimmung seintes der Apothekerkammer gewartet wird.

Die 35-Jährige hat in ihrer Heimat Tschechien nicht nur ein Medizinstudium, sondern auch ein Psychologie-Studium abgeschlossen. Ihre Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin hat sie dann in Österreich absolviert. Zuletzt war sie auch am Landesklinikum Horn tätig. Die zweifache Mutter wird in der Langauer Ordination auch das gesamte Leistungsspektrum ihrer Vorgängerin anbieten. Auch die Öffnungszeiten der Ordination sollen weitgehend gleich beiben. Auch das Personal wird übernommen.