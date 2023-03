Nachhaltig eingekauft Brunner Basar brachte Vielen Freude

D er Kinderkleiderbasar der Mutter-Kind-Gruppe, der in der Volksschule Brunn stattfand, war auch heuer wieder ein voller Erfolg. An die 60 ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz, um die 10.000 Artikel (Kleidung, Spielzeug, Sportartikel) aufzunehmen, zu präsentieren, zu sortieren, zu verkaufen und nicht Verkauftes wieder an die Verkäufer zu retournieren.