Radeln in Gars soll noch sicherer werden

Bei einer allgemeinen Mobilitätsumfrage vor rund zwei Jahren hat sich herausgestellt, dass der Radverkehr von großem Interesse für die Bevölkerung ist. Aus diesem Anlass haben Bürgermeister Martin Falk und der Mobilitätsbeauftragte und Geschäftsführende Gemeinderat Gerald Steindl die Frage in den Mittelpunkt gestellt, wie man als Radfahrer den viel befahrenen Straßen in Gars und anderen herausfordernden Stellen möglichst gefahrlos begegnen kann.

Den beiden Initiatoren des Radfahrkonzepts Falk und Steindl war es ein besonderes Anliegen, die Radsituation in Gars nachhaltig zu verbessern. Philip Laister, Mobilitätsmanager von NÖ Regional, der die Gemeinde in dieser Sache unterstützt, in seinen Präliminarien: „Radfahren ist zeitlos. Wenn es gelingen kann, das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel zu etablieren, wäre es ein großer Fortschritt für die Umweltsituation, und auch ganz wichtig für die Gesundheit“.

„Geschwindigkeit im Ort gehört massiv reduziert!“

Das Verkehrskonzept wurde von einem Team der Universität für Bodenkultur (BOKU) erstellt, im Speziellen von den Studentinnen Stefanie Blank und Cornelia Weber im Rahmen ihrer Masterarbeit unter der Betreuung der beiden Professoren Michael Meschik und Juliane Stark.

Zu den vorgestellten Punkten hofft Falk, dass einige sehr zeitnah umgesetzt werden können, wobei er manche aus heutiger Sicht als eher unrealistisch erachtet: „Wir versuchen, als Gemeinde immer eine Vorreiterrolle zu spielen, was uns nicht immer gelingt, aber wir haben in der Vergangenheit immer wieder umweltpolitische Akzente gesetzt.“ Meschik betonte in seiner Rede mehrmals, dass die Geschwindigkeit massiv reduziert gehöre. Auf der Bundesstraße im Ortsgebiet Buchberg wurde als Spitzenwert 127 km/h gemessen, in einer 30er Zone 75 km/h.

Auch Meldungen seitens des Publikums zeigten im Dialog auf, dass hierbei massiver Handlungsbedarf bestehe. Der Durchzugsverkehr schwerer Lkw trägt natürlich auch nicht zur Sicherheit bei und stellt ein großes Problem für das Sicherheitsgefühl der Radfahrer dar. Meschik verdeutlicht die Tragweite der Geschwindigkeit: „Bei einer Kollision mit einem Auto mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h hat der Radfahrer eine Überlebenschance von 20 Prozent, fährt es mit Tempo 30, liege diese aber bereits bei 80 Prozent!“

Seitens des Publikums gab es viel Zustimmung zur These von Meschik bezüglich einer Reduktion der Geschwindigkeit, denn der Hinweis über die Feinstaubbelastung, die Lärmbelästigung und die erhöhte Gefahr durch das Passieren von Schwertransporter durch die Ortschaften in Anbetracht dessen, dass Gars ein Luftkurort ist, zeigt auf, dass diese Situation nicht zumutbar ist.

Fokus liegt auf Wiener-, Horner- und Kremserstraße

Von den Besuchern wurde vor allem reklamiert, besonderes Augenmerk auf die Wienerstraße zu richten und diese ganz vorne zu reihen, aber auch auf die Horner- und Kremserstraße sei der Fokus zu richten.

Das vorgestellte Konzept ist eine Empfehlung an die Gemeinde und an das Land, um weitere Schritte zu unternehmen. Steindl, der sehr froh und dankbar über die Präsentation ist, und die Unterstützung seitens NÖ Regional und der BOKU Wien, sieht diese Verwirklichung optimistisch, aber auch sehr pragmatisch: „Gut Ding braucht eben Weile! Jetzt steht einmal das Konzept, auf das wir aufbauen, aber bei dem auch noch Änderungen möglich sind. Mit Ende August rechne ich mit der fertigen Version. Und dann geht es in die Umsetzung …“

