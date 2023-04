Eggenburger Betriebe setzten auf Bio-Diesel

Ihren Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen leisten die beiden Eggenburger Traditionsbetriebe Leidenfrost-Pool und KFZ Technik Meisterservice Küttner. Sie setzten bei ihren Fuhrparks auf den Treibstoff HVO100 Regenerativ von EnergieDirect – und sparen damit bis zu 90 Prozent Treibhausgasemissionen ein und schonen damit die Umwelt.

Dieser Treibstoff besteht aus 100 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen, nämlich hydriertem Pflanzenöl. Und er kann auch in Eggenburg getankt werden. Denn der Kfz-Betrieb Küttner nutzt den Treibstoff nicht nur für sich selbst, sondern bietet auch an der eigenen Betriebstankstelle die Betankung mit HVO100 Regenerativ für einen ausgewählten Kundenkreis an. „Damit möchten wir auch anderen den Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ermöglichen“, sagt Firmenchef Richard Küttner.

Keine teuren Umrüstungen notwendig

Übrigens: Fahren kann man mit diesem Treibstoff auch mit „normalen“ Diesel-Autos. „Er ist vollständig kompatibel mit allen Dieselmotoren. Der Kraftstoff ist in seiner chemischen Zusammensetzung mit fossilem Diesel vergleichbar“, erklärt Martin Jarmer von EnergieDirect. Der Drop-in-Kraftstoff könne ohne Modifikationen an den Fahrzeugen eingesetzt werden. Damit sind für die beiden Betriebe keine teuren Umrüstungen notwendig und sie können sofort und nachhaltig den CO2-Fußabdruck signifikant verringern.

Ab April setzt übrigens auch die Stadtgemeinde Eggenburg auf diesen innovativen Treibstoff. Ein Teil des Fuhrparks wird künftig mit diesem Kraftstoff unterwegs sein. „Als Gemeinde ist es uns natürlich ein Anliegen, unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz zu leisten“, sagt Bürgermeister Georg Gilli. Daher habe man jenen Teil des Fuhrparks, bei dem das möglich ist, auf den neuen Treibstoff umgestellt.

