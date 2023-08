Groismaier: Stroh statt Sondermüll in Wänden

+

Während herkömmliche Dämmstoffe meist im Rest- oder gar Sondermüll entsorgt werden müssen, kann man einen Dämmstoff sogar am Erdbeerbeet entsorgen: Stroh. Und genau auf diesen Stoff setzt der Dalleiner Holzbau-Unternehmer Christian Groismaier in seinem Betrieb Holzbau Groismaier GmbH ab sofort zu 100 Prozent.

Der 38-jährige Unternehmer hat sich 2015 in der kleinen Geraser Katastralgemeinde selbstständig gemacht - „und das mit einem Akkuschrauber. Jetzt ist ein Betrieb mit sechs Mitarbeitern daraus geworden“, erzählt er. . Für seine Kunden bauen Christian Groismaier und sein Team Wohnhäuser in Holzriegel – bzw Massivholzbauweise, Aufstockungen von Bestandsgebäuden, Gewerbebauten, Holzterrassen und vieles Mehr. Sonderbauten im Nationalpark Thayatal wurden auch schon umgesetzt.

Stroh-Dämmung war dabei schon immer ein Thema. Jetzt habe man bewusst die Entscheidung getroffen, ausschließlich auf diesen Dämmstoff zu setzen. Denn „dieser regionale Rohstoff ermöglicht als Einziger ein wirklich ökologisches und nachhaltiges Bauen“, so Groismaier. Auch sein eigenes Wohnhaus und das Firmengebäude sind mit Stroh aus der Region gedämmt, um Kunden entsprechende Ergebnisse zeigen zu können: „Der Kunde soll sehen, was wir liefern - und wir wollen zeigen, dass wir nicht etwas verkaufen wollen, von dem wir nicht selbst überzeugt sind.“

Wichtig ist ihm, in enger Abstimmung mit seinen Kunden die jeweils optimale Lösung zu finden. Und, so Groismaier: „Wir versuchen, genau zuzuhören. Was wird gebraucht, wie können wir das sinnvoll umsetzen.“ Unterstützen möchte er seine Kunden ab der ersten Idee über die Einreichplanung bis hin zur Ausführung. Die Verlässlichkeit als Ansprechpartner für die Kunden sei dabei von großer Wichtigkeit: „ Wir versuchen, bestmöglich für unsere Auftraggeber da zu sein und mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren“, erzählt er über sein Firmen-Motto.

Aktuell ist Groismaier mit einem prominenten Projekt im Bezirk Horn beschäftigt. Er errichtet das Bürogebäude für den neuen Firmenkomplex der CN Installationen GmbH in Horn (die NÖN berichtete mehrfach). Dieses von den ah3-Architekten ZT aus Horn geplante Gebäude wird als „Plus-Energiehaus“ gebaut. Das heißt, dass es mehr Energie produzieren soll, als es verbraucht. „Wir sind über unser Netzwerk dafür empfohlen worden“, sagt Groismaier. Es sei positiv, bei diesem „Vorzeigeprojekt“ dabei sein und beweisen zu können, was im ökologischen Gewerbebau alles möglich sei. Auch hier dämmt Groismaier seine Holzwände mit Stroh-Dämmmaterial aus niederösterreichischer Produktion.

Ürigens: Auch wenn ein großer Ausbau des Betriebs nicht geplant ist, Fachkräfte für seinen Betrieb sucht Groismaier immer. Was ihm dabei wichtig ist: „Dass unsere Mitarbeiter, genauso wie wir, Freude an innovativen und außergewöhnlichen Projekten haben. Ständiges Lernen und sich weiterentwickeln gehört bei uns einfach dazu.“