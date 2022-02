Drosendorfer Wehr: Ausbildung im Fokus

Die Feuerwehr Drosendorf mit ihren 60 aktiven Mitgliedern, neun Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie 13 Reservisten kann auf ein arbeitsreiches Jahr 2021 zurückblicken. Heuer soll die Ausbildung für den Wasserdienst forciert werden.

Im abgelaufenen Jahr rückten die Drosendorfer Florianis zu 50 Einsätzen aus. Dabei leisteten 219 Mitglieder insgesamt 770 Einsatzstunden. „Die größten und fordernsten Einsätze waren aber nicht in unserem Einsatzgebiet, sondern die Unterstützung bei der Hochwasserkatastrophe in Petzenkirchen und der Waldbrand in Hirschenwang an der Rax“, blickt Kommandant Michael Weber zurück. Zu den Einsätzen kamen noch 125 sonstige Tätigkeiten, bei denen 325 Mitglieder 1.056 Stunden geleistet haben. Bei der Kinderfeuerwehr gab es vier „Anlässe“ mit 21 Mitgliedern und 59 Stunden. Um 100 Stunden mehr waren 48 Jugend-Feuerwehrmitglieder bei neun „Anlässen“ aktiv. Die Einsatzfahrzeuge spulten 2.663 Kilometer ab.

„Leider ist die Ausbildung allgemein und speziell die Ausbildung der Kinder- und Jugendlichen durch Corona nur sehr bedingt möglich gewesen. Das tut mir wirklich leid“, meint Weber. Das soll sich heuer ändern. „Wir wollen die Ausbildung vor allem für den Wasserdienst forcieren. Wir haben eine eigene Zille, mit der sind wir bei einem Hochwasser oder einem Eisstau im Einsatz. Derartige Szenarien gibt es aber nicht sehr oft. Daher ist es wichtig, gerade für diese Einsätze gerüstet zu sein“, sagt Weber. Deshalb sollen zehn bis zwölf jüngere Feuerwehrmitglieder geschult werden, sie sollen an einem Ausbildungsmodul an der Donau teilnehmen. Geplant ist heuer wieder die Durchführung des traditionellen Heurigen, die Details sollen im März fixiert werden.

