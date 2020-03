Im September feiert das Uniformierte Privilegierte Bürgerkorps Eggenburg sein 900-Jahr-Jubiläum mit einem dreitägigen Fest – schon jetzt kann man sich mit einem neuen Buch mit der jüngsten Vereinsgeschichte beschäftigen. Obmann Karl Nusser hat sich in jahrelanger Kleinarbeit die Mühe gemacht, die Geschichte des Bürgerkorps in der Nachkriegszeit aufzuarbeiten. In der Nazizeit war das Bürgerkorps verboten gewesen. „Ich bin im Archiv auf einige Ordner aus den Anfangszeiten nach der Neugründung gestoßen. Dann wollte ich wissen, was sich die Leute damals gedacht haben, nachdem das Bürgerkorps 20 Jahre nicht vorhanden war“, erzählt Nusser über seine Motivation.

So ging er der Frage nach, welche Motivation und welche Überlegungen einige Eggenburger Bürger damals hatten, das Bürgerkorps wieder zu beleben. Daher wurden nicht nur die Unterlagen penibel durchgeackert, Nusser führte auch viele Gespräche mit Zeitzeugen.

Dann hat er wesentliche Erkenntnisse über Ausrückungen und Aktivitäten, aber auch über Entscheidungen, die das Bürgerkorps geprägt haben, zusammengefasst. Auch, „um den Mut der Leute damals zu dokumentieren“, sagt Nusser. Einige hätten sich Privatkredite aufgenommen, um die ersten Musikinstrumente zu finanzieren. Aber auch besondere Schmankerl aus der jüngeren Vereinsgeschichte werden präsentiert. So wird etwa eine Ausrückung des Musikzuges im Jahr 1998 beschrieben, bei der man „für acht Kellner, 20 Gäste und 132 Heurigengarnituren“ gespielt habe. Aber auch positive Erlebnisse wie Ausflüge ins Ausland oder den Papstbesuch, bei dem das Bürgerkorps als Ehrengarde auftrat, werden beschrieben.

Schützenzug ist auf Suche nach Nachwuchs

Mittlerweile habe das Bürgerkorps – sowohl was Quantität, als auch Qualität betreffe – einen Höchststand in seiner Geschichte erreicht. Während sich der Musikzug auch bei jungen Eggenburgern großer Beliebtheit erfreut, habe der Schützenzug aber Nachwuchssorgen, sagte Obmann Wolfgang Dafert. Dabei gebe es eine Vielzahl an Gründen, warum man beim Bürgerkorps gut aufgehoben sei. Man könne die Stadt Eggenburg repräsentieren, dabei Gemeinschaft erleben, Gleichgesinnte in anderen Ländern kennenlernen oder einfach eine jahrhundertealte Tradition pflegen.

„Jeder investiert so viel Zeit, wie er möchte“

Auch das Vorurteil, dass die Mitgliedschaft im Bürgerkorps sehr zeitintensiv sei, widerlegte Dafert. „Man geht mit einer Mitgliedschaft keine Verpflichtung ein. Wir haben auch Leute dabei, die sind fünf Mal im Jahr mit von der Partie“, sagte Dafert. Es stehe jedem Mitglied frei, so viel Zeit ins Bürgerkorps zu investieren, wie er eben zur Verfügung stellen wolle.

Erhältlich ist das Buch von Karl Nusser über die Website des Bürgerkorps.