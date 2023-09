Bezirk Horn trauert um Feuerwehr-Legende Erkmar Dethloff

Dethloff galt als Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Der am 25. April 1940 geborene Dethloff trat am 1. Juli 1954 der Eggenburger Feuerwehr bei. In seiner Heimatwehr bekleidete er ab 1971 für 30 Jahre das Amt des Kommandanten. Darüber hinaus wurde Dethloff 1976 zum Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt. Auch diese Funktion hatte er fast drei Jahrzehnte bis zum März 2005 inne.

Im Zivilleben führte Dethloff lange Zeit als Einzelhandelskaufmann ein Geschäft in Eggenburg, das er nach seiner Wahl zum Bezirkskommandanten aufgab.

In der Zeit als Bezirksfeuerwehrkommandant waren Dethloff die Förderung der Jugendarbeit, eine optimale Ausbildung der Feuerwehrmitglieder sowie die entsprechende Ausrüstung der Feuerwehren und deren Mitglieder die Hauptanliegen. In seiner Ära als Bezirksfeuerwehrkommandant, in der er immer mit Weitsicht und Engagement für seine Feuerwehren und somit für die Bevölkerung in seinem Bezirk agierte, wurden unter anderem mehrere Gerätschaften für den überörtlichen Katastrophenschutz im Bezirk stationiert. Die wohl größte Herausforderung seiner Amtszeit war der Einsatz während der Hochwasser-Katastrophe von 2002.

Dethloss war aber auch im überregionalen Feuerwehrwesen eine fixe Größe. Er war auch als Landesfeuerwehrrat tätig und hatte viele Jahre weitere Funktionen, etwa im NÖ Landesfeuerwehrverband als Mitglied des Ausbildungsausschusses und des Arbeitsausschusses Atemschutz und Schadstoff inne. Zudem war er Lehrgangsleiter und Gastlehrer an der NÖ Landesfeuerwehrschule und Bewerter.

Dieses vorstehend zitierte Engagement für die Feuerwehr und somit auch für die Bevölkerung wurde mit vielen Ehrungen und Auszeichnungen sichtbar gemacht. Er war Träger zahlreicher nationaler und internationaler Auszeichnungen. So war er etwa Ehrenlandesfeuerwehrrat, ihm wurde 2015 das Komturkreuz für besondere Verdienste um die Österreichische Gesellschaft für Feuerwehrkameradschaft verliehen. die Stadtgemeinde Eggenburg verlieh ihm 1996 den Goldenen Ehrenring.