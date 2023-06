Bezirk Horn trauert um Walter van Dyck

Der bekannte und beliebte Weitersfelder Mitbürger Walter van Dyck verstarb am 8. Juni im 86. Lebensjahr. Als Siebenjähriger musste er im Oktober 1944 mit seinen Eltern und drei Geschwistern als „Volksdeutsche“ die jugoslawische Heimat zu Fuß verlassen, um sich in zwölf-tägiger Flucht nach Österreich durchzuschlagen, wo man nach Kurzaufenthalten in verschiedenen Orten des Horner Bezirkes schließlich in Rassingdorf eine neue Heimat fand.

Mit 13Jahren begann van Dyck eine Fleischhauerlehre in Langau und arbeitete anschließend bei einem Viehhändler in Weitersfeld, wo er sich später selbständig machte und durch die Aufzucht von preisgekrönten Stieren bekannt wurde. Nach der Hochzeit mit seiner Helga aus Heinrichsdorf folgte der Hausbau und die Geburt seiner Kinder Maria und Johannes van Dyck, die im Horner Bezirk als Horner Stadträtin bzw. Polizeiposten-Kommandant bekannt sind.

Begräbnis am 24. Juni in Weitersfeld

Der Verstorbene fand seine Freude in der kargen Freizeit beim Fußball im Weitersfelder Sportverein, wo er sich als allseits beliebter Präsident besonders für die Ausbildung der Jungspieler einsetzte. Sein zweites und langjähriges Hobby war der liebevolle Umgang mit Tieren in der Betreuung der Wildgehege am Manhartsberg bzw. des Streichelzoos im Hessendorfer Anglerparadies, wo er nach der Pensionierung gerne im Team mitarbeitete und als guter Koch bzw. profunder Jagdbegleiter viele Freunde im Verwandten- und Bekanntenkreis von Oberförster Werner Neubert gewann.

Bei allen, nicht zuletzt bei seinen zwei Enkeln - sein ganzer Stolz - fand der „Van“ mit seinem Humor, seiner Toleranz und seinem schalkhaften Lachen stets Sympathie und Entgegenkommen. „Man konnte ihm nicht böse sein“, erinnert man sich im Kreise seiner vielen Kartenspielfreunde aus der Region, die sein Talent auch in dieser Kategorie vermissen.

Das Begräbnis für den Verstorbenen findet am Samstag, dem 24. Juni, um 14 Uhr in der Weitersfelder Pfarrkirche statt.