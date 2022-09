Eggenburger NÖN-Legende Willi Brem verstorben

Die NÖN-Familie trauert: Willi Brem, als NÖN-Mitarbeiter in Eggenburg lange Zeit eine Institution, ist am 23. September kurz vor seinem 90. Geburtstag verstorben.

Für die NÖN war der am 15. Dezember 1932 geborene Brem seit 1976 aktiv. Es gab kaum ein Event in der Region um Eggenburg, auf dem Brem nicht mit seiner Kamera nach passenden Motiven gesucht hätte. Dabei stets freundlich und mit einem Scherz auf den Lippen trug er wesentlich zum Image der NÖN in der Region bei.

Als „super Menschen“ bezeichnete der ehemalige Bürgermeister Willibald Jordan den Verstorbenen. Brem habe die Stadtgemeinde, aber auch die Vereine der Stadt immer mit seinen Fotos unterstützt: „Willi war ein jahrzehntelanger Begleiter der gesamten Stadt, der nie geraunzt, sondern immer positiv in die Zukunft geschaut und alles mit einer großen Freude gemacht hat.“

Verabschiedung am 5. Oktober in Eggenburg

„Willi Brem war die ganze Zeit meiner 26-jährigen Tätigkeit für die Horner NÖN ein treuer, verlässlicher Mitarbeiter. Ich kann mich bei Fotoaufträgen an kein einziges Nein aus seinem Munde erinnern. Dank seines oft uneigennützigen Einsatzes ist er zu einem unverzichtbaren Teil der Redaktion und mir darüber hinaus zu einem echten Freund geworden", erinnert sich der langjährige Horner Redaktionsleiter Martin Kalchhauser.

Bis heute sei ihm Brem ein großes Vorbild in Bezug auf Einsatzbereitschaft, Wissbegierde und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem. Selten sei es bei jemandem so wenig übertrieben wie bei Brem, wenn man ihn als „Eggenburger Institution“ bezeichnet. "Er mag aus unserem Leben verschwunden sein – in unserer Erinnerung aber bleibt er lebendig", sagt Kalchhauser.

Die Verabschiedung Brems findet am Mittwoch, 5. Oktober, 14 Uhr, in der Aufbahrungshalle des Friedhofs in Eggenburg statt. Eine Betstunde gibt es am 4. Oktober, 18 Uhr, in der Pfarrkirche.

