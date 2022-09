Horn trauert um Berta Urban

Drei Perioden gehörte sie auch dem Diözesanvorstand der Katholischen Arbeitnehmerbewegung an. Für ihren vielfältigen Einsatz bedankte sich die KAB Horn anlässlich ihres 75. Geburtstages mit einem goldenen Ehrenring. In all diesen Jahren gehörte sie auch dem Christlichen Arbeiterverein Horn an und arbeitete dort im Vereinsvorstand mit.

In beiden Funktionen beteiligte sie sich an der Gestaltung von Arbeitnehmergottesdiensten und nahm an allen örtlichen und diözesanen Veranstaltungen und Reisen der KAB teil. Zuletzt übernahm sie noch von 2003 bis 2008 die Leitung der Horner KAB-Aktivistenrunde. In dankbarer Anerkennung erhielt sie beim Festakt zu 50 Jahre Diözesan-KAB die KAB-Ehrennadel verliehen, nachdem sie schon 1980 vom damaligen Bischof Franz Zak mit der Rerum-Novarum-Plakette ausgezeichnet worden war.

Goldenen Verdienstmedaille der Republik für Einsatz

Trotz dieser Mehrfach-Belastung von Familie, Beruf, KAB und CAV übernahm Berta Urban 1978 auch den pfarrlichen Caritas-Arbeitskreis und alsbald musste sie die Aufnahme von vietnamesischen Flüchtlingen organisieren, was verbunden war mit Wohnraumbeschaffung, Versorgung mit Lebensmitteln, finanzielle Unterstützungen, Hilfen bei notwendigen Amtswegen und Vermittlung von Arbeitsplätzen. Dieses Engagement fand auch öffentliche Anerkennung durch die Überreichung der Goldenen Verdienstmedaille der Republik Österreich.

Aber schon bald danach waren nach dem Zerfall Jugoslawiens abermals Flüchtlinge unterzubringen, diesmal aus Kroatien und Bosnien. Auch da war eine Garantie für Unterkunft, Essen, Kleidung und Arbeit erforderlich. Und wiederum schaffte das Berta Urban hervorragend. Darüber hinaus konnte durch sie vielen Menschen geholfen, ihnen Mut gemacht oder neue Wege zu Lösungen aufgezeigt werden. Ebenso umfangreich war sie auch als Pfarrgemeinderätin im Einsatz, beispielsweise als Küchenchefin beim Pfarrheurigen.

