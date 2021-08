„Ein Leben in zwei Welten“, bezeichnen seine Gattin Gunda, seine vier Kinder und die zehn Enkel den Lebenslauf Schinners, der sich schon in der Jugend nach Absolvierung der Pflichtschulen und der Fachausbildung zum Landwirtschaftsmeister zwei Praktikumsjahre in Australien und Kanada ausgesucht hat, um seinen beruflichen Horizont zu erweitern. Bedeutende Initiativen für die Schaf- und Geflügelzucht entstanden aus diesen Lehrjahren, denen später die Gründung des Manhartsberger Maschinenringes folgte, dessen Obmann Schinner lange Zeit war. Dazwischen lagen aktive Tätigkeiten für die Land- und Forstwirtschaft des Stiftes bzw. für den Naturpark Geras.

Im Jahr 2005 erfüllte er sich sein geistliches Ziel mit der Weihe zum Diakon und einer intensiven Betreuungstätigkeit für die Menschen der Region als Seelsorger in den Pfarrverbänden Geras und Göpfritz an der Wild bzw. in der Katholischen Männerbewegung. Seine vielfache Mitgliedschaft und Funktionärstätigkeit in den Vereinen seines Heimatortes bzw. bei der Gründung der Weitersfelder Volkstanz- und Theatergruppe beweisen sein klar definiertes Engagement für die Bevölkerung. „Huberts Erntedank“ bezeichnen die Kirchenchöre von Weitersfeld, Oberhöflein und Göpfritz ihre Mitwirkung beim Begräbnis des bekannten Diakons am Samstag, dem 4. September um 13 Uhr in der Pfarrkirche in Weitersfeld.