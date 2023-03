Trauer um Johann „Schani“ Aschenbrenner

Interessiert für alles Neue und aufgeschlossen für seinen Heimatort und seine Mitbürger schätzte man schon in den 60er Jahren den jungen Landwirt und Gelegenheitsdichter in den Vereinen, besonders aber in der Weitersfelder Feuerwehr, der er 1962 beitrat. Aschenbrenner war der und erste „Goldene Feuerwehrmann“ dieser Wehr. Von 1975 bis 2002 war er fast 30Jahre ihr Kommandant. Danach wurde er zum „Ehrenbrandrat“ ernannt.

Mit Zielstrebigkeit und Zähigkeit setzte er sich für den Neubau des Feuerwehrhauses, aber auch für die Weiterbildung der Kameraden ein und war diesen auch hier ein Vorbild. Jahrelange Recherchen gemeinsam mit seinen „Altertumsfreunden“ über die Lokalgeschichte seines Heimatortes mündeten in der Hausausgabe von Schriften und Chroniken über die Marktgemeinde Weitersfeld. Und die zeichnete ihn mit der „Goldenen Ehrennadel“ aus.

Begräbnis am 25. März in Weitersfeld

Mit der Gründung der Partnerschaft mit der deutschen Feuerwehr Miesenheim und ihrem Kommandanten Herbert Becker vor 42 Jahren setzte Aschenbrenner auch eine Initiative für länderübergreifende Feuerwehr-Wettbewerbe, die er als kompetenter Bewerter begleitete. Seine Freude an der heiteren Kommunikation mit seinen Mitmenschen äußerte sich in der Mitarbeit in der Weitersfelder Theatergruppe ab ihrer Gründung 1964 mit Nestroys „Lumpacivagabundus“ bis zu seinem Abgang 1984 mit Raimunds „Verschwender“, aber auch als Funktionär im Seniorenbund.

Das Begräbnis für den Verstorbenen findet am Samstag, 25. März, um 11 Uhr in Pfarrkirche und Friedhof Weitersfeld statt.

