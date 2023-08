Trauer um „Theater-Mutti“ Maria Braindl

Maria Braindl aus Oberhöflein, die Gründerin des Ensembletheaters Franziskushof, verstarb am Freitag, 18. August, im 90. Lebensjahr. Die gebürtige Wienerin führte lange Jahre mit gutem Kontakt zur Bevölkerung ein kleines Kaufhaus in Oberhöflein und widmete sich jahrzehntelang gemeinsam mit ihrem schon länger verstorbenen Gatten Franz dem gemeinsamen Hobby, dem Theater. In diesem Sinne war ihr insbesondere auch die Ausbildung und Betreuung der Kinder von Oberhöflein ein Anliegen, mit denen sie als „Theatermutti“ die Bevölkerung mit Auftritten in der Kirche und im Franziskushof begeisterte.

Mit ihrem Gatten war sie über viele Jahre bei den Amateurtheatergruppen in Weitersfeld, Eggenburg und der Bühne Weinviertel, professionell aber auch im Burgenland und auf Wiener Bühnen, ganz besonders aber im Theater Westliches Weinviertel in Guntersdorf engagiert und sorgte sich dabei mit besonderem Einsatz um Kostüme, Maske und die Ausstattung der Kleinbühnen. Der Amateurtheaterverband NÖ., die beteiligten Theatergruppen und die Marktgemeinde Weitersfeld anerkannten die volksbildnerische Tätigkeit der Verstorbenen mit Auszeichnungen, die Besucher der Aufführungen mit ihrem Applaus.

Um Maria Braindl trauern aber nicht nur die Schauspielerkollegen, sondern vor allem ihre Tochter Friederike und ihr Schwiegersohn Michael, die die verstorbene Mutter im gemeinsamen Wohnhaus in Oberhöflein 23 bis zu ihrem Tode aufopfernd betreuten. Das Begräbnis Braindls findet am Samstag, 26. August, um 13.30 Uhr in der Pfarre Oberhöflein statt.