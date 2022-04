Weitersfeld trauert um Ehrenbürger Franz Gschweicher

Werbung

Als Mensch lagen ihm seine Familie, als Landwirt die Natur und die Heimat, als kreativer Mitbürger und Verfasser von acht Lyrikbänden die Literatur und mit dem Spiel auf seiner geliebten Violine die Musik besonders am Herzen. Seine Lesungen bei verschiedensten Gelegenheiten gemeinsam mit dem Weitersfelder Streichquartett sind der Bevölkerung der Region in lebhafter Erinnerung. Um den aktiven und geistig regen Verstorbenen trauern seine drei Söhne und zehn Enkel und deren Familien sowie 16 Urenkel.

Das Begräbnis findet am Freitag, 22. April, um 14 Uhr in Obermixnitz statt, die Verabschiedung in der Pfarrkirche ist bereits ab 13 Uhr möglich.

