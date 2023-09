Weitersfeld trauert um Senioren-Ehrenobmann

Tiefe Trauer herrscht in Weitersfeld. Johann Zauner verstarb am 5. September im 89. Lebensjahr. Zauner war Ehrenobmann des Weitersfelder Seniorenbundes, 60 Jahre Tenor des Kirchenchores und Gründungsmitglied der Volksliedgruppe.

Zauner hatte die Lehrerbildungsanstalt absolviert, bekam aber in den 1950er-Jahren als „Junger“ wegen der vielen aus der Gefangenschaft rückkehrenden älteren Lehrern keinen Posten. So arbeitete er als Lagerhausfilialleiter in Sallapulka, später als Leiter der Weitersfelder Volksbank und nach Umzug nach Wien als Abteilungsleiter in der Niederösterreichischen Molkerei (NÖM). Schon vor seiner Rückkehr mit seiner Familie mit seinen beiden Söhnen nach Weitersfeld hatte man sich hier ein eigenes Haus gebaut und hielt in Jahrzehnten den Kontakt mit den Weitersfelder Chorgruppen, aber auch mit der Jägerschaft aufrecht, die den begeisterten Naturliebhaber mit dem Goldenen Ehrenbruch auszeichnete. Daneben war er mit Gattin Erika Mitglied von „Tanzen-ab-der-Lebensmitte“, aktiver Fußballer und schließlich auch verlässlicher Helfer bei „Essen auf Rädern“.

Nach seiner Pensionierung wurde er im Jahr 2004 zum Obmann der Weitersfelder Senioren gewählt und baute die Gruppe in zwölf Jahren mit seinen Funktionären zur drittgrößten im Bezirk Horn aus. Geradlinigkeit, geistiges und körperliches Engagement sowie Konsequenz gehörten von jeher zu seinen besonderen Eigenschaften. Beim Begräbnis am 8. September würdigte der frühere Seniorenbund-Bezirksobmann Leo Nowak die Leistungen des Verstorbenen - um den besonders seine Gattin Erika, die zwei Söhne mit ihren Familien, fünf Enkel und ein Urenkel trauern - auf sozialem, lokalpolitischem und musikalischem Gebiet. Die vorgenannten Chorgruppen, sowie die Jagdhornbläser aus Oberhöflein sorgten für den musikalischen Rahmen des Begräbnisgottesdienstes, den Kaplan Mario Kietzer zelebrierte.