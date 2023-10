Die Horner NÖN macht jetzt Schule

Wer? Wie? Was? Wo? Warum? Diese Fragestellungen waren unter anderem Schwerpunkt beim Workshop über Journalismus in der 3. Klasse der NMS Drosendorf. NÖN-Mitarbeiterin Irene Tutschek tauchte mit den Kindern in die Welt der Journalisten ein. Dabei wurde gemeinsam erarbeitet, wie ein Bericht und ein Interview aufgebaut werden, welche Fragen darin beantwortet werden sollen und worauf bei einem guten Pressefoto geachtet wird. Weiters gab es einen Einblick in den Wochenablauf einer Redaktion und einen kurzen Abriss über das Mediengesetz. „Die Kinder waren sehr interessiert und haben fleißig bei den praktischen Übungen mitgemacht“, freute sich Tutschek über den Erfolg des Workshops. „Es ist großartig, dass die Schule den Kindern die Möglichkeit gibt, einen Einblick in die Welt des Journalismus zu bekommen.“