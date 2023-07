33 Jungmediziner in Horner Sommerschool

Unter dem Motto „MedSummerSchool“ wurde 33 Medizinstudenten zwei Tage lang die Möglichkeit geboten, einen ersten Einblick in die hochmoderne Medizin des Landesklinikums Horn zu bekommen. Bei zahlreichen Workshops wie Urologie, Chirurgie und Gynäkologie/Geburtshilfe, Gipskurs und Reanimationskurs konnten die Studierenden ihr bereits erworbenes theoretisches Wissen in der Praxis trainieren und erweitern. Mit der Sommerschool und weiteren Ausbildungs-Angeboten setzen sich laut Landesrat Ludwig Schleritzko die Landesgesundheitsagentur (LGA) und die Klinikstandorte für den Ärztenachwuchs ein. Die angehenden Mediziner hätten in den NÖ Landes- und Universitätskliniken die Möglichkeit, Spitzenmedizin auf höchstem Niveau von erfahrenen Mitarbeitern zu erlernen.

Ein weiteres Ziel dieser Veranstaltung ist es, angehenden Medizinern zu zeigen, dass in einem Klinikum im ländlichen Raum Spitzenmedizin geleistet wird. Auch die Schönheit und die Lebensqualität des Waldviertels soll den jungen Menschen vermittelt werden.

Neben dem dichten Programm wurde aber auch der persönliche Aspekt nicht außer Acht gelassen. Beim Abendprogramm – das heuer in den Horner Museen stattfand - konnten sich die angehenden Ärzte bei Kollegen des Landesklinikums Horn in gemütlicher Atmosphäre über die Arbeit als Mediziner informieren. Den Abschluss des Seminars bildete ein medizinisches Quiz mit diversen Preisen und einer Zertifikatsübergabe. Laut dem ärztlichen Direktor Martin Breitenseher sichere der frühe Kontakt zur medizinischen Jugend auch langfristig die ärztliche Versorgung.