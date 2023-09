Rotes Kreuz Horn baut Jugengruppe auf

Mit dieser Jugendgruppe soll laut Gaby Schillinger, die auf der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Horn Fachbereichsleiterin für das Jugendrotkreuz ist, jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, sich ehrenamtlich zu engagieren und wertvolle Erfahrung zu sammeln. Mit diesem neuen Programm wende man sich an Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren. Ziel sei es, den jungen Menschen die Grundlagen und Werte des Roten Kreuzes näherzubringen und sie auf ihre zukünftige Rolle als aktive Mitglieder vorzubereiten.

Gestartet wird mit den Jugendstunden am 23. September, 14 Uhr an der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Horn. Die Jugendstunden solln dann monatlich stattfinden und den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, praktische Fähigkeiten zu erlernen. Dabei werden sie von erfahrenen Rotkreuz-Mitgliedern angeleitet und unterstützt. „Die Kinder und Jugendlichen lernen unter anderem Erste Hilfe und können sich in vielen weiteren Themenbereichen engagieren“, sagt Schillinger. Neben den praktischen Fähigkeiten sollen den Kindern und Jugendlichen auch wichtige Werte wie Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft vermittelt werden. „Durch die Teilnahme an den Jugendstunden haben sie die Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln und wertvolle soziale Kompetenzen zu erwerben“, ist sich Schillinger sicher. Das Jugendrotkreuz Horn sei stolz darauf, jungen Menschen die Chance zu geben, sich aktiv für das Gemeinwohl einzusetzen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Interessenten können sich bei Gaby Schillinger unter 0664/6421024 oder gabrielaschillinger@gmail.com anmelden und weitere Informationen zu den Jugendstunden erhalten.