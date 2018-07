Dass Rauchfangkehrer nach getaner Arbeit mit einem guten Gläschen Wein ihren Feierabend genießen können, dafür sorgt heuer das Weingut Weineck aus Röschitz: Aus 20 Finalisten-Weinen wurde ihr Weinviertel DAC 2017 Ried Reipersberg in der Kategorie „Weißwein“ zum Rauchfangkehrerwein 2018 gewählt.

Der NÖ Rauchfangkehrerwein ist ein Projekt der Landesinnung der NÖ Rauchfangkehrer und der Wärmetechnischen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Generali Winzer-Initiative Probus.

Für das Weingut Weineck ist diese besondere Auszeichnung nur eine unter vielen in den vergangenen Monaten. Zunächst wurde das Weingut für den GV Rock Greener 217 im April mit dem Feldkircher Weinpreis ausgezeichnet, dann neun Weine bei der Kremser Weinwoche Gold gewinnen, bei der Retzer Weinwoche kamen zwei Weine in den Kreis der Finalisten (DAC Hinterholz und Riesling Mühlberg) und zuletzt gelang es, wieder einen Wein (Hinterholz 8) in den Salon zu bekommen (die NÖN berichtete).

Investitionen haben sich gelohnt

Für Regina und Martin Weineck sind diese Auszeichnungen ein Zeichen, dass sich die Investitionen, die man 2015 im Betrieb getätigt hat, gelohnt haben. „Damals haben wir die gesamte Kellerwirtschaft total erneuert. Diese Investition hat sich – neben der vielen Arbeit, die wir im Weingarten verrichten – rentiert“, freute sich Martin Weineck.

Besonders stolz sind die Weinecks, dass sie mit einer breiten Palette an Weinen punkten könne. So wurden zuletzt Erfolge mit Grünen Veltlinern, Zweigelt, Chardonnay oder Sauvignon, Barrique oder Frizzante eingefahren. Für einen kleinen Betrieb mit elf Hektar Anbaufläche sei dies keine Selbstverständlichkeit, meint Regina Weineck, aber: „Es ist unser großes Ziel, alle unsere Kunden zufrieden zu stellen. Wir wollen, dass jeder bei uns etwas findet.“

Generell sei es „gewaltig“, wie viele Preise der kleine Weinbauort Röschitz mit seinen 300 Hektar Anbaufläche abräumen könne. Als Röschitzer müsse man es zu schätzen wissen, dass die Kombination aus einzigartigen Böden und Klimakriterien perfekt zusammen passen.