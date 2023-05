Eggenburg: Stadt plant Kindergarten-Ausbau

Bis zum Start für den Kindergarten im ehemaligen Sonderschulgebäude in der Mozartstraße im Herbst 2021 wurde die Kapazität der Kinderbetreuung in Eggenburg um eine Kindergartengruppe und eine Tagesbetreuungseinrichtung erweitert. Jetzt muss erneut ausgebaut werden. Die beiden Gründe dafür sind einerseits erfreulich, andererseits nicht voraussehbar gewesen.

Das positive vorweg: Die Kinderzahlen in der Stadtgemeinde gehen dank Zuzug – Stadtrat Martin Neugebauer führte den auf Wohnbauprojekte, weitere davon sind derzeit in Planung, zurück – nach oben. Beim letzten Ausbau nicht vorherzusehen war die Kindergarten-Offensive des Landes (die NÖN berichtete). Laut der werden künftig auch Kinder ab zwei (bisher zweieinhalb) im Kindergarten betreut und die Größen der Gruppen reduziert. Daher muss jetzt die Zahl der Eggenburger Kindergartengruppen auf sieben erhöht werden, wie die Erhebungen einer Kommission des Landes gezeigt habe. Wegen des großen Andrangs auf einen Platz in der Tagesbetreuungseinrichtung – die zeichnet sich in Eggenburg ja durch besonders flexible Öffnungszeiten aus – muss auch die um eine Gruppe erweitert werden, erklärt Neugebauer, der dazu auch Erhebungen seitens der Gemeinde durchführen hat lassen. Ab September wird diese Gruppe übrigens als Provisorium in den Räumlichkeiten des GiZ Eggenburg geführt. Dort sind laut Neugebauer wenige Maßnahmen für die Einrichtung dieser Gruppe notwendig.

Zwei Gruppen sollen universell nutzbar sein

Der neue Kindergarten in der Mozartstraße wird demnächst um zwei universell nutzbare Gruppenräume in einem Zubau erweitert. Erstgespräche mit Architekten hat es schon gegeben. Der Bau soll im Sommer 2024 fertig werden, damit man mit Schulbeginn hier durchstarten kann. Große Herausforderung beim Bau wird der laufende Betrieb im Kindergarten sein.

Kosten sind noch nicht abzuschätzen

Hinsichtlich erwarteter Kosten gebe es derzeit noch keine Schätzungen, sagt Neugebauer. Fix sei, dass es auch diesmal wieder gute Fördermöglichkeiten geben wird. Der letzte große Umbau wurde wie berichtet mit 2,5 Mio. Euro aus Mitteln des ELER-Fonds der EU finanziert. Diese Summe durfte damals nicht um einen einzigen Cent überschritten werden, sagt Neugebauer. Sonst wäre die (Sanierungs-)Gemeinde um die gesamte Fördersumme umgefallen. Verbunden war die Förderung damals auch an den Verzicht, fünf Jahre lang keine weiteren Maßnahmen zu setzen. Laut Neugebauer habe aber eine Gesetzesänderung dies jetzt doch möglich gemacht. Und ein weiteres „Goodie“ ortet Neugebauer: „Jetzt können wir auch noch ein paar Dinge ändern, die damals wegen der strengen Vorgaben nicht gegangen sind.“

Die Erweiterung positiv sieht auch Bürgermeister Georg Gilli. Die Gemeinde arbeite laufend daran, sich als attraktiver Wohnstandort zu präsentieren. Da gehöre ein entsprechendes Angebot in der Kinderbetreuung einfach dazu.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.