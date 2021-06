Es geht ins Finale: Mit der Neugestaltung der Pulkauerstraße (B 35) im Ortskern von Eggenburg wird ein Straßen-Großprojekt in der Krahuletz-Stadt beendet.

Zweite Etappe wird gestartet. In der Pulkauerstraße wurden in den vergangenen Monaten nicht nur Kanalerneuerungsarbeiten durchgeführt, sondern auch Einbauten für den Glasfaserausbau durchgeführt (die NÖN berichtete mehrfach). Nach diesen Arbeiten muss die B 35 auf einer Länge von rund 900 Metern vom Kreisverkehr bis zum nördlichen Ortsende im Bereich der Johann Leidenfrost-Straße saniert werden. Die Arbeiten vom Kreisverkehr bis zur Billa-Zufahrt wurden in einer ersten Etappe noch 2020 im wesentlichen abgeschlossen. Nun wurden die Bauarbeiten für den restlichen Abschnitt gestartet. Dabei werden die bituminösen Trag- und Deckschichten erneuert. Die Sanierung der Fahrbahn bis zur Johann-Leidenfrost-Straße soll bis Ende September erfolgen, wobei hier eine Totalsperre erforderlich wird.

Die Umleitung des Schwerverkehres erfolgt über Stoitzendorf nach Röschitz und dann weiter nach Pulkau und umgekehrt. Der restliche Verkehr kann innerörtlich umgeleitet werden.

Bisheriger Radweg in Engelsdorferstraße wird eingebunden. Auch die Nebenanlagen werden in diesem Bereich erneuert, unter anderen wird ein kombinierter Geh- und Radweg mit drei Metern Breite errichtet, der eine durchgehende verkehrssichere Nord-Süd Verbindung für die schwächeren Verkehrsteilnehmer ermöglicht und den bestehenden Geh- und Radweg der Engelsdorferstraße einbindet.

„Schwammstadt“ für besseres Mikro-Klima. Außerdem werden Gehsteigen und Abstellflächen sowie neue Grünflächen geschaffen, die Baumpflanzungen werden übrigens, wie die NÖN bereits berichtete, nach dem „Schwammstadt-Prinzip“ durchgeführt. Somit werden über die gesamte natürliche Lebensdauer der Bäume deren Vitalität verbessert und damit die Wirksamkeit für das Mikro-Klima erhöht. Schwammstadt ermöglicht aufgrund der speziellen Kornzusammensetzung sowohl die Erreichung der bautechnisch erforderlichen Verdichtung des Untergrundes, als auch für den Baum die Möglichkeit, Wurzelraum zu erschließen, ohne den Asphalt zu heben.

Kosten: 830.000 Euro. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Eggenburg in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt. Die Kosten belaufen sich auf 830.000 Euro, wovon 330.000 Euro vom Land NÖ und 500.000 Euro von der Stadtgemeinde Eggenburg getragen werden.