Freigänger vermöbelten in Krems Gefängnis-Bekanntschaft

Nachdem sich die Gefängnispforten für kurze Zeit für einen Horner (38) und einen 54-jährigen Paudorfer geöffnet hatten, genehmigte sich das Freigänger-Duo einige Bierchen an einer Tankstelle in Krems. Im wahrsten Sinne des Wortes aufgetankt, versetzte der Anblick einer Häf'nbekanntschaft das Blut der beiden in Wallung: „Pädophile Sau!“, schrie das Duo und prügelte auf den Mann ein. Der erlitt Schwellungen und eine blutige Nase. Dafür setzte es für den mehrfach vorbestraften Paudorfer weitere zehn Monate Gefängnis.

Dem ebenfalls vorbestraften Horner (zehn Verurteilungen wegen Gewaltdelikten) wurde zudem noch eine Körperverletzung (Opfer erlitt einen Oberschenkelbruch, der operativ behandelt werden musste) in Horn vorgeworfen.

„I war halt besoffen“, lautete die lapidare Erklärung des Horners vor Gericht, warum er den Waldviertler an der Bushaltestelle in Horn grundlos zu Boden gestoßen und getreten hatte. Der Horner wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Nicht rechtskräftig.

