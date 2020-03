Mit Gabriele Kernstock hat das Landesklinikum Horn-Allentsteig eine neue Kaufmännische Direktor-Stellvertreterin. Sie folgt in dieser Funktion Karl Busta, der Ende 2019 in Pension ging, nach.

Kernstock leitet seit Mai 2017 die Abteilung „Finanzwesen“ am Landesklinikum Horn-Allentsteig, die die Bereiche Finanzen, Controlling und Patientenadministration beinhaltet. Jetzt übernimmt sie zusätzlich die Agenden Bustas als Stellvertreterin des kaufmännischen Direktors Franz Huber.

Die 41-Jährige besuchte das Bundesrealgymnasium in Horn und maturierte 1996. Anschließend studierte sie Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien mit Spezialisierung auf die „Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Wirtschaftsunternehmen und Verwaltung mit Krankenhausmanagement“. Ihre berufliche Laufbahn führte sie dann in die Energiebranche und ab Dezember 2009 trat sie als Kaufmännische Standortleiterin am Landesklinikum Waidhofen in den Landesdienst ein, um nach einer Babypause nach Horn zu wechseln.

Kernstock habe in ihrer bisherigen Tätigkeit in Waidhofen und Horn bewiesen, dass sie auch an schwierige Fragestellung mit hohem Engagement und Fachwissen herangehe, meinte Huber über seine neue Stellvertreterin.

„Busta-Ära" ging zu Ende

Mit der Pensionierung Bustas ging im Landesklinikum Horn-Allentsteig eine „Ära“ zu Ende. Mehr als 24 Jahre lang leitete er die Abteilung Einkauf/Logistik, mehr als 10 Jahre war er zudem auch Stellvertreter des Kaufmännischen Direktors. Seine Arbeit rund um den Einkauf war stets von Einsatzbereitschaft, Fleiß und sorgsamen Umgang mit finanziellen Mitteln geprägt.

Unter seiner Ära wurde die gesamte Einkaufslogistik digitalisiert und eine moderne Lagerbewirtschaftung installiert. Sein Know How stellte er auch der NÖ Landeskliniken-Holding als Lead Buyer zur Verfügung.