Horn: Weiter grüne Kritik an „Radhauptstadt“

Die Horner Grünen lassen nicht locker: Das Thema Radweg brennt ihnen unter den Nägeln. Nachdem es zuletzt wegen des Radwegs in der Ferdinand-Kurz-Gasse einen von der Mehrheit abgelehnten Dringlichkeitsantrag der Grünen im Gemeinderat gab, erneuern die Grünen ihre Kritik an der Radpolitik der Stadtgemeinde.

Denn: Die lasse sich zwar gern im Wahlkampf als „Radhauptstadt“ betiteln, geize aber mit entsprechenden Taten. Zwar weise die Stadt viele und zum Großteil auch gute Radwege auf, für „Alltags-Radler“, die ihren Weg in die Arbeit oder Einkaufswege per Rad absolvieren wollen, werde nichts bis wenig getan. Die „verkorkste“ Lösung beim Stadtsee (die NÖN berichtete) sei das beste Bespiel dafür. Mit der Entscheidung, dass Radfahrer in den Sommermonaten hier nicht gegen die Einbahn fahren dürfen und stattdessen gefährliche Umwege in Kauf nehmen müssen, nur um zwölf Parkplätze in der Kurz-Gasse nicht zu verlieren, sei widersinnig. „Man schneidet so den einwohnerreichen Norden radtechnisch vom Zentrum ab – und das, obwohl bei der Sporthalle ohnehin ein riesiger Parkplatz zur Verfügung steht“, versteht Walter Kogler-Strommer die Vorgehensweise nicht. Weg über Sperrfläche, keine BeschilderungAußerdem kritisiert Dieter Schewig, dass die Umleitung durch das Stadtseeareal – und dort über stark von Fußgängern frequentierte Wege – nicht verkehrssicher sei. Außerdem wird die Einfahrt ins Areal über eine Sperrfläche geführt, weitere Hinweistafeln, wo die Radfahrer fahren sollen, fehlen zudem. Auf den Wegen könne man vielleicht mit Mountainbikes, nicht aber mit Rennradreifen fahren.

Was die Grünen fordern, ist „endlich“ ein Gesamtverkehrskonzept und ein Gesamt-Radwegekonzept für die Stadt: „Aber das gibt es seit Jahren nicht“, sagt Kogler-Strommer. Und die Erstellung des Konzepts müsse transparent und unter Einbeziehung der Bürger erfolgen. „Wir brauchen die Möglichkeit für Stellungnahmen und Diskussion. Und keine reine Ankündigungspolitik, um Plaketten und Titel zu bekommen.“

Gelassen nimmt Bürgermeister Gerhard Lentschig diese Kritik auf. Die ÖVP habe das Verkehrsressort erst 2020 wieder übernommen, ein Gesamtkonzept erstelle man nicht von heute auf morgen. Außerdem: Man können nicht nur den Radverkehr in den Mittelpunkt rücken, sondern müsse Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer und den öffentlichen Verkehr unter einen Hut bringen. „Wir arbeiten an einem Konzept, das auch Sinn macht“, sagt er. Während manche Fragen einfach zu klären seien, gebe es aber auch „Hot-Spots“ wie die Blie-Kreuzung. Einbringen könne man seine Ideen auch über das bereits etablierte Umweltforum.

Ob sich die angesprochene Lösung am Stadtsee etabliere, müsse man abwarten: „Veränderungen werde immer kritisiert. Es ist auch nichts in Stein gemeißelt. Man kann auch Lösungen anpassen“, sagt Lentschig.Dringliche: Zumutung oder probates Mittel?Auch, dass der Dringliche der Grünen abgelehnt wurde, verärgert Kogler-Strommer immer noch. „Drei Tage nach der Sitzung ist die Lösung in Kraft getreten. Wenn das nicht dringlich ist, was dann?“ Zudem seien für die Grünen Dringlichkeitsanträge die einzige Möglichkeit, auf sich und ihre Anliegen aufmerksam zu machen, weil sie in den Ausschüssen wegen des Wahlergebnisses kein Stimmrecht haben. Die ÖVP würge dieses demokratische Mittel aber aus einem Reflex heraus ab, „weil sie es als Zumutung sieht“.

Er sehe Dringlichkeitsanträge als demokratisches Mittel, das zu akzeptieren sei, entgegnet Lentschig. Es müsse aber um Themen bzw. Entscheidungen gehen, die nicht aufschiebbar seien. Zudem würden die Grünen immer wieder Themen, die nicht auf Ebene der Stadt Horn, sondern auf Landes-, Bundes- oder gar EU-Ebene zu lösen seien, bringen: „Und da sehe ich die Dringlichkeit für die Stadt Horn einfach nicht.“