2022: Sanierung für die Dorfstraße in Röhrenbach

„Es kommt ein spannendes Jahr auf uns zu – obwohl wir auch heuer viel geleistet haben“ – mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Gernot Hainzl den Voranschlag für 2022. Das Budget wurde bei der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember einstimmig angenommen.

Im laufenden Budget sieht der Voranschlag 1,1 Mio. Euro vor, in der investiven Gebarung sind für Projekte rund 600.000 Euro veranschlagt, wobei laut Hainzl rund drei Viertel davon über Förderungen in die Gemeindekassa zurückfließen sollen. Ein Großteil davon – nämlich 217.000 Euro – sind für den Straßenbau reserviert.

Der wichtigste Punkt dabei: Die Sanierung der Dorfstraße. Die wurde wegen der Baufälligkeit des Regenwasserkanals, punktueller Schäden an der Deckschicht und Problemen bei Starkregenereignissen notwendig. Mit dem Einbau größerer Rohre sollen künftig Überflutungen am Dorfplatz verhindert werden. Insgesamt wird dieses Projekt 420.000 Euro kosten, neben den Kosten für den Straßenbau entfällt der Rest der Kosten auf die Kanalsanierung, für diese Kosten soll ein Darlehen aufgenommen werden.

Für den geplanten Zubau zur Taverne sind vorerst 10.000 Euro im Voranschlag geparkt. Gebaut werden soll zwar erst 2023, im kommenden Jahr will man aber das Konzept dafür ausarbeiten. 12.000 Euro sind für einen kleinen Umbau im Kindergarten (Vergrößerung des Aufenthaltsraums, mehr Platz für die Leitung, ...) vorgesehen. Weitere 50.000 Euro will die Gemeinde in die Sanierung der Feuerwehrhäuser in Feinfeld, Tautendorf und Röhrenbach stecken.

Auto-Ankauf sorgt nicht nur für Begeisterung

Einziger Punkt der Sitzung, der für Diskussionen sorgte, war der Beschluss über den Ankauf eines Hilfeleistungsfahrzeugs 1 (HLF 1) für die Freiwillige Feuerwehr Tautendorf um insgesamt 120.000 Euro. Mit 40.000 Euro will sich die Gemeinde an dieser Anschaffung beteiligen, das Land hat bereits Förderungen in gleicher Höhe zugesagt. Gemeinderat Werner Löfler hinterfragte die Sinnhaftigkeit einer so teuren Anschaffung für eine kleine Wehr, deren Zukunft ungewiss sei. Dem entgegnete etwa Franz Hainzl, selbst Mitglied dieser Wehr, dass sich die Mitglieder der Wehr bei einer Versammlung einstimmig für die Anschaffung ausgesprochen hätten und es – auch wenn die Wehr klein sei – eine motivierte Truppe rund um den erst 30-jährigen Kommandanten gebe, es für die Zukunft also nicht schlecht aussehe. Nach einer weiteren kurzen Diskussion wurde der Beschluss dann aber einstimmig gefasst.

Außerdem wurden für das Feuerwehrhaus in Tautendorf bei der Firma Josef Hofbauer ein neues Tor (5.000 Euro), für das FF-Haus in Feinfeld bei der gleichen Firma zwei Tore (12.000 Euro) angekauft.