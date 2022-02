St. Bernhard-Frauenhofen: Infrastruktur wird weiter ausgebaut

Nachdem die Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen zuletzt mit dem Wasserleitungs-Bau in den Orten Strögen, Poigen und Grünberg ein Großprojekt umgesetzt hat, treibt sie den Infrastruktur-Ausbau weiter voran. In Frauenhofen wird seit wenigen Tagen ein großes Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz errichtet, in St. Bernhard steht eine umfangreiche Sanierung von Kanal und Wasserleitung an. „Wir wollen unsere Infrastruktur-Projekte, sobald sie erforderlich sind, Schritt für Schritt umsetzen. Wir wollen auch trotz Corona unsere Hausaufgaben nicht außer Acht lassen“, stellt Bürgermeisterin Gabi Kernstock fest. Es sei Aufgabe der Gemeinde, Projekte weiter voranzutreiben und „alles dafür zu tun, dass es in unserer Gemeinde vorwärts geht“. Sie sei zuversichtlich, dass alle Großprojekte in der Gemeinde zügig und professionell umgesetzt werden.

Denn nach unzähligen Verhandlungen könne nun das „unverzichtbare Rückhaltebecken im Betriebsgebiet Frauenhofen Süd gebaut werden“, zeigte sie sich beim NÖN-Termin erleichtert. Die milde Witterung wurde bereits genutzt und mit der Errichtung des Hochwasserschutzbeckens begonnen. Warum es gebaut werden muss, erklärt Vizebürgermeister Josef Brandner: „Das Becken dient dem Schutze der darunterliegenden Betriebsgrundstücke vor Hangwässern und Hochwasser.“

Auch Breitband-Ausbau wird vorangetrieben

Nicht zuletzt aufgrund der günstigen Förderung seitens des Landes sehen die beiden Politiker im Becken eine „durchwegs lohnende Investition zur Förderung der Betriebsansiedlungen in unserem Gemeindegebiet“. Rund 220.000 Euro werden in das Becken mit einem Fassungsvolumen von 1.130 m³ und einer Nutzfläche von 1.545 m² investiert. Verbaut wird eine Fläche – inklusive Damm und Auslaufbauwerk – von 3.000 m². Die Fertigstellung des Hochwasserschutzbeckens ist für Anfang Mai geplant. Ein Grundstück für eine Betriebsansiedelung im Gewerbegebiet Frauenhofen Süd ist übrigens noch frei.

Neben dem Hochwasserschutz im Betriebsgebiet in Frauenhofen wird heuer auch eine Kanal- und Wasserleitungssanierung in St. Bernhard durchgeführt. Die EVN übernimmt auch Kabelverlegearbeiten, teilweise wird die Straßenbeleuchtung erneuert und es wird auch die Leerverrohrung für den Breitbandausbau mitverlegt. Der POP wird am Parkplatz des USV-Sportplatzes errichtet. In Frauenhofen – hier sind Kanal und Wasserleitung noch in gutem Zustand – wird ebenfalls der Breitbandausbau vorangetrieben.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren