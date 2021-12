Frauenhofen: Scheune brannte ab

Die Wehren wurden gegen 20 Uhr alarmiert. Betroffen war ein etwa 120 Jahre alter Heustadl in massiver Bauweise in der Nähe der Volksschule in Frauenhofen. Laut Polizei hatte der Besitzer tagsüber altes Heu vom Schüttboden abgeräumt und entsorgt.

Im Einsatz standen die Wehren aus Frauenhofen, St. Bernhard, Groß Burgstall, Poigen, Mödring und Horn mit insgesamt rund 60 Mitgliedern. Zunächst nahmen die Floriani aus Frauenhofen einen Löschangriff durch den Innenhof vor. Die Kollegen aus Horn gingen mit der Drehleiter an der Westseite des Gebäudes in Stellung, um ein Übergreifen der Flammen, das bereits durch das Scheunendach gedrungen waren, zu verhindern.

Die erste Wasserversorgung wurde über das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Horn sichergestellt. In weiterer Folge übernahm die Feuerwehr Sankt Bernhard die Löschwasserversorgung der Drehleiter der Horner Wehr. Durch den raschen Einsatz der Drehleiter sowie der Brandbekämpfung aus dem Innenhof konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die ersten Feuerwehren konnten gegen 22 Uhr einrücken. Die Feuerwehr Frauenhofen blieb noch bis ca. 1 Uhr am Einsatzort. Weiters war die Polizei sowie das rote Kreuz im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache konnte bis dato laut Polizei nicht ermittelt werden. Am 29. Dezember wird ein Bezirksbrandermittler zur Ermittlung der Brandursache eingesetzt.