Die Post schließt ( wie berichtet, siehe hier und unten) ihre Filiale im Zentrum der Mittelalterstadt – und geht jetzt eine Partnerschaft mit dem Raiffeisen-Lagerhaus ein. Mehrere Interessenten hätten sich bei der Post AG gemeldet. Warum fiel die Entscheidung auf das Lagerhaus?

„Der ebenerdige Zugang für Verlademöglichkeiten ist für uns sehr tauglich, zumal haben wir mit anderen Lagerhäusern sehr gute Erfahrungen gemacht“, erzählt Adam Christian, der das Management der Post-Partner leitet.

Für den Kunden ändere sich lediglich der Standort, das Angebot der Post- und Bankdienstleistung bleibe gleich. „Das ist ein System, dass wir schon 1.350 Mal in Österreich umgesetzt haben und erfolgreich ist“, betont Christian.

Die Öffnungszeiten verbessern sich: Der Post-Partner sperrt am Nachmittag eine Stunde früher auf und hat zudem samstags geöffnet. „Der Samstag ist auf jeden Fall ein Gewinn.“

Archiv Georg Gilli hätte lieber die Post-Filiale erhalten gesehen.

Bürgermeister Georg Gilli kämpfte lange für den Erhalt der Postfiliale. Die Auswahl des Lagerhauses sei aufgrund der Lagerkapazitäten die beste Alternative gewesen. „Wir haben jetzt wieder ein leeres Gebäude im Stadtkern stehen“, klagt er. Was mit dem Gebäude passieren soll, ist vonseiten der Post noch unklar.

Froh ist Gilli trotzdem, dass ein Post-Partner gefunden wurde. „Wenn diese Lösung nicht gekommen wäre, hätten die Leute bis nach Röschitz fahren müssen.“ Vor allem ältere Menschen hätten dann Probleme. Gilli stimmt dem Vorteil der besseren Öffnungszeiten zu, auch wenn er kaum Positives in der Entwicklung sieht.

Das Raiffeisen-Lagerhaus bietet in Eggenburg Bau- und Gartenartikel an, zudem Heizöl und Brennstoffe, Baustoffe und betreibt eine Tankstelle. Der Post-Partner liegt direkt an der Ortseinfahrt, Parkplätze sind vorhanden. Das Modell der Post-Partner besteht seit fast 20 Jahren. Die Betriebe kommen aus unterschiedlichen Branchen: Lebensmittelhandel, Trafiken, Tankstellen, Apotheken, Gastgewerbe, Bäckereien oder etwa Gemeindeämter. 360 Post-Partner existieren in Niederösterreich.

„Suche mitten in der Corona-Phase gestartet“

Die Post AG hält diese Partnerschaft für eine Bereicherung des jeweiligen Kerngeschäfts und für einen Frequenzbringer. Die Standortqualität der Gemeinden werde gesichert, für die Post sei dies ein wichtiger Eckpfeiler ihres Versorgungsauftrages.

„Wir haben mit der Suche mitten in der Corona-Phase gestartet“, erzählt Christian, dass dies eine Herausforderung gewesen sei. Es sei schwer gewesen, Gespräche von Angesicht zu Angesicht zu führen. „Als wir dann medial kommuniziert haben, dass aufgrund der mangelnden Kostendeckung die Filiale geschlossen wird, hat man mit uns Kontakt aufgenommen.“