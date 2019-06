Wie die NÖN bereits berichtete, bastelt die Marktgemeinde Röschitz seit geraumer Zeit an einer Lösung für die künftige Nahversorgung im Ort. Jetzt präsentierte die Gemeinde die konkreten Pläne der Bevölkerung im Veranstaltungszentrum W4 – und stieß damit auf reges Interesse.

Notwendig wurde die Neuaufstellung der Röschitzer Nahversorgung dadurch, dass Kaufmann Herbert Holzer demnächst in Pension gehen wird. Nachdem die Marktgemeinde von Holzers Plänen aus einem NÖN-Bericht erfahren hatte, leitete sie rasch erste Schritte zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung in der Gemeinde ein. Mit dem Garser Großhandelshaus Kiennast war rasch ein Partner für die Umsetzung des Projektes gefunden, erzählte Bürgermeister Christian Krottendorfer. Auch ein passender Standort – wenige Meter vom Gemeindeamt im Zentrum der Ortschaft in der „Langen Zeile“ – war schnell gefunden.

Die Pläne für das insgesamt rund 230m 2 große Nahversorgergebäude (die Verkaufsfläche wird rund 140m 2 betragen) stammen von Architekt Reinhard Litschauer. Das Geschäft soll auch eine Kaffee-Ecke sowie – sofern vom Betreiber gewünscht – eine Postpartner-Stelle, eine Lotto/Toto-Annahmestelle und eine Tabak-Trafik beinhalten.

Baubeginn für das 700.000 Euro-Projekt soll noch Ende August, Anfang September sein. Die Innenarbeiten sollen dann im Winter durchgeführt werden, die Fertigstellung erhofft Krottendorfer noch vor dem Sommer 2020. Holzer habe auch zugesagt, bis dahin „keine Lücke in der Nahversorgung“ entstehen zu lassen, meinte der Bürgermeister. Die Suche nach einem Betreiber läuft indes auf Hochtouren. -tw-