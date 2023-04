Hofer baut um, kein Aus für Spar in Horner Innenstadt

Sperrt am 22. April bis September wegen Umbaus zu: Die Horner Hofer-Filiale. Foto: Thomas Weikertschläger

Hartnäckig halten sich in Horn Gerüchte, dass der Spar-Markt in der Innenstadt seine Pforten schließt und an den Lagerhaus-Standort in die Prager Straße übersiedelt. Aber: Seitens Spar versichert Pressesprecher Hannes Glavanovits, dass der Markt in der Horner Innenstadt weiter bestehen bleibt. „Dazu sage ich ganz klar: Es gibt keine Pläne für eine Schließung – wir bleiben der Nahversorger in der Stadt“, sagt Glavanovits zur NÖN.

Lagerhaus: Pläne für neuen Spar noch nicht konkret

Hinsichtlich Spar-Markt im Lagerhaus verweist Glavanovits auf das Lagerhaus. Spar arbeite mit dem Lagerhaus an vielen Standorten in Niederösterreich zusammen. Die Lagerhaus-Betriebe sind dabei selbstständige Spar-Kaufleute, die von Spar beliefert werden. Alle Fragen zu Bau, Ausführung und Zeitplänen von Geschäften lägen daher bei der regionalen Lagerhaus-Organisation. Rudolf Grubauer, Geschäftsführer des Lagerhauses Hollabrunn-Horn, bestätigt auf NÖN-Nachfrage zwar Pläne für einen neuen Lebensmittel-Markt im Horner Lagerhaus, es sei aber noch zu früh, Details zu nennen.

Fix ist hingegen, dass die Horner Hofer-Filiale mit 22. April um 16 Uhr vorübergehend zusperrt. Geplant ist laut Pressesprecherin Paulina Burghardt, dass die Filiale im Zuge einer umfassenden Modernisierung schließt. Die Wiedereröffnung ist für den September geplant.

Dann erwartet die Kunden laut Burghardt neben einem neuen Design auch eine energiesparende Filialtechnik sowie eine gewohnt breite Produktvielfalt. Hofer setze mit dem Umbau in Horn die Modernisierungswelle in Niederösterreich fort.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.