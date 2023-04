Start in die Radsaison: Mit dem Drahtesel durch den Bezirk Horn

Die warmen Temperaturen lassen auch die Radfahrer wieder ihre Mountain- und Elektro-Bikes auspacken, um die beliebten Radstrecken des Waldviertels zu erkunden und die Natur zu genießen.

Wer durch das schöne Kamptal radelt, der kann sich im Gasthaus Mann in Rosenburg kulinarisch verwöhnen lassen. „Unsere Übernachtungsgäste können ihre Fahrräder selbstverständlich bei uns einstellen. Dafür stellen wir sogar den Speisesaal zur Verfügung, wenn dieser frei ist“, erzählt Doris Mann, die Chefin des Familienunternehmens. Es sind zu 95 Prozent österreichische Gäste und einige deutsche Besucher, die ihre Dienste in Anspruch nehmen. „Die tschechischen Radfahrer haben meist einen Begleitbus dabei, der für ihre Versorgung zuständig ist.“ Gegenüber des Gasthauses befindet sich eine Ladestation für Elektroräder und wenn einmal eine kleine Reparatur fällig ist, dann findet sich im Haus sicher das passende Werkzeug. „Wir haben auch Pensionistengruppen, die uns mehrmals im Jahr besuchen“, freut sich Doris Mann auch über Stammgäste, die das gemütliche Ambiente und die freundliche Atmosphäre im Gasthaus Mann schätzen.

Radweg Rosenburg-Stallegg seit 2020 gesperrt

Radweg Stallegg-Rosenburg seit 2020 gesperrtIn den kommenden Wochen soll es Gespräche geben, wie die Zukunft des Radweges Stallegg-Rosenburg aussehen soll, der nach einem Felssturz im Juli 2020 gesperrt ist. „Ich hoffe, dass dort zumindest ein Lösungsansatz gefunden wird“, ist Bürgermeister Wolfgang Schmöger zuversichtlich, denn der Schaden – vor allem für die Betriebe – sei schon spürbar. „Die Frequenz ist deutlich geringer. Es ist auch nicht zu empfehlen, dass man mit Kindern auf der Straße fährt, wo die Autos mit 100 km/h dahinbrausen. Den Schaden für die Rosenburg und für die Gastronomie in unserer Region kann man nicht leugnen“, so Schmöger, der auch auf die Planung weiterer Radwege in der Region verweist, doch: „Was davon wirklich umgesetzt werden kann, ist noch unklar.“

Bezirkshauptmann Stefan Grusch weiß aus eigener Erfahrung, „dass es nicht prickelnd ist, mit dem Rad neben einem Lkw auf der Straße zu fahren, schon gar nicht mit Kindern“, dennoch kann seitens der Bezirkshauptmannschaft mangels Zuständigkeit in diesem Fall keine Lösung angeboten werden. „Der abbröckelnde Felsen befindet sich im Privatbesitz. Nach meinen Informationen gibt es ein geologisches Gutachten, die Sanierung wäre jedoch enorm kostenintensiv. Auch müsste die Gemeinde dann bereit sein, langfristig die Haftung für den Weg zu übernehmen.“

Die Strecke Klosterradweg wird derzeit rund um die Gemeinde Drosendorf neu beschildert. Dieser führt von Altenburg über Horn, an den Klöstern Pernegg und Geras vorbei und ist laut Bürgermeister Robert Feldmann die einzige Nord-Süd-Verbindung für die Radfahrer. Sie wurde vom Free Eagle Fun Racing Team getestet und erhielt von den „Hobby-Profis“ eine ausgezeichnete Expertise.

Bahnstation und Gastronomie wichtig

„Bei der Planung wurde auch an eine Bahnanbindung gedacht, sodass die Radfahrer von Drosendorf mit der Bahn weiter fahren oder hier aussteigen können. Ebenso wirkt sich der Reblausexpress positiv für die Radfahrer aus. Wir haben in Drosendorf eine E-Bikestation mit fünf Leihrädern beim Bahnhof und zwei Leihräder in der Altstadt.“ Um die Verpflegung und Unterbringung müssen sich die Radfahrer in Drosendorf nicht sorgen. Die Gasthäuser zur Hammerschmiede, Failler und Schneider sowie das Schlosshotel bieten ein gemütliches Ambiente zum Ausruhen. Weiters gibt es entlang des Weges private Bed & Breakfast-Anbieter. „Drosendorf liegt am Schnittpunkt des Thaya-Taffa-Wild-Weges, des Klosterradweges und des Iron Curtain. Radfahrern stehen bei uns wirklich alle Möglichkeiten offen“, erklärt Feldmann, der außerdem auch auf eine große Frequenz von tschechischen Radfahrern verweist, was auf die nahe Grenze zurückzuführen ist.

Auch Alltagsradeln soll beworben werden

Der Sigmundsherberger Bürgermeister Franz Göd ist auch Obmann der Region Manhartsberg, in der derzeit die letzten Arbeiten für die Radstrecke „Wald- und Rebenweg“ laufen. „Wir wollen mit diesem Weg eine Verbindung zwischen den einzelnen Mitgliedsgemeinden und somit einen Anreiz schaffen, bei manchen Erledigungen auf das Fahrrad umzusteigen“, erklärt Göd den Grundgedanken der Strecke, die auch an klimarelevanten Punkten vorbeiführt, etwa am Rückhaltebecken oder an Landschaftsteilen, an denen die Klimaveränderung sichtbar ist. „Ziel ist es, den Radboom für die Region zu nutzen und auch für die Gesundheit etwas zu tun. Auch lernt man mit dem Fahrrad die Umgebung besser kennen“, ist Göd überzeugt, der auch selbst versucht, das Fahrrad mehr in seinen beruflichen Alltag zu integrieren. Die touristische Nutzung stehe bei diesem Radweg nicht im Vordergrund, obwohl sich der rund 62 Kilometer lange Rundkurs zwischen Eggenburg, Grafenberg, Röschitz und Sigmundsherberg sicher auch für einen Radausflug eignen würde.

