Fünf „Goldene Igel“ für Gärten im Bezirk Horn

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Heilkräutergarten im Stift Geras im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Gerlinde und Ingomar Hofbauer zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege ihres Schaugartens in Geras im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Elisabeth Kuefstein zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Schloss Greillenstein im vergangenen Jahr.

