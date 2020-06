Zunächst hielt der Naturpark laut Sprecherin Margit Perzy die Geburt des Esel-Babys am 16. Juni noch geheim, weil man einen Ansturm an Gästen verhindern wollte. Denn die ersten Tage seines Lebens verbrachte das Esel-Fohlen still und heimlich gemeinsam mit seiner Mutter in einem Stall. „Jetzt traut sich die Kleine aber schon von sich aus in den Streichelzoo, liegt dort ganz entspannt bei den Ziegen und schläft viel", erzählt Perzy.

Naturpark sucht Namensvorschläge

Namen hat das Esel-Baby übrigens noch keinen. Vorschläge kann man per Mail an naturparkgeras@gmail.com machen. Die „Taufe" des Kleinen soll dann bei der Tiersegnung, die zum Saisonstart coronabedingt nicht stattfinden konnte und vermutlich im August nachgeholt werden wird, von Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger durchgeführt.