Ärztemangel auch in Horn angekommen

Es ist ein Problem, das sich schon seit längerem anbahnt und negative Folgen für die ganze Gesellschaft hat: der Ärztemangel. Vor allem ländliche Regionen sind massiv betroffen. Die NÖN hat sich bei Ärzten aus dem Bezirk umgehört, wie es hier um die Ärzteschaft bestellt ist.

Laut Auskunft der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind im Bezirk Horn derzeit drei Planstellen für Zahnärzte nicht besetzt. Konkret betrifft dies Gars am Kamp, Weitersfeld und Horn. Teilweise wird für diese Stellen schon seit Herbst 2021 eine Nachfolge gesucht. Im Jänner 2023 sollen alle drei Stellen neu ausgeschrieben werden. Teilweise kann das Problem abgefedert werden, wenn Vertragsärzte über das Pensionsantrittsalter von 65 Jahren hinaus arbeiten.

Übervolle Ordinationen, lange Warteschlangen

Gerald Wunderer, Allgemeinmediziner und Facharzt für Psychiatrie in Straning und Bezirksärztevertreter für den Bezirk Horn bestätigt der NÖN: Der Ärztemangel ist auch hier angekommen. Übervolle Ordinationen und oftmals lange Wartezeiten seien in den letzten Jahren etwas Normales geworden. Gerade bei den Kassenärzten zeige sich dieser Mangel deutlich. In Fachbereichen wie Psychiatrie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Allgemeinmedizin fehle Personal. Im Bereich Kinderpsychiatrie gäbe es überhaupt nur einen Arzt pro Bezirk.

Durch die anstehende Pensionierungswelle werde sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren noch verschärfen. Aufgrund der Personalknappheit würden viele Ärzte bereits jetzt am Limit arbeiten, berichtet Wunderer. Dazu komme, dass die meisten Ärzte ihre Ordinationen alleine betreiben. „Als Arzt muss man alleine immer funktionieren, das geht auf die Substanz“, erzählt er im NÖN-Gespräch. Eine Möglichkeit, um Ärzte zu entlasten, wäre daher Teamarbeit, wie das gemeinsame Betreiben einer Ordination. Die viel diskutierten Primärversorgungszentren seien hier sicher auch keine Lösung, glaubt Wunderer.

Man muss sich nach der Decke strecken

Dass der Ärztemangel schon längst angekommen sei, denkt auch Eduard Gaisfuss, Allgemeinmediziner und Facharzt für Innere Medizin in Horn. Was das für die alltägliche Arbeit bedeute? „Man muss sich nach der Decke strecken“, schildert Gaisfuss die Arbeitshaltung vieler seiner Kollegen. Die vielen Pensionierungen der kommenden Jahre und das Nachkommen geburtenschwacher Jahrgänge wären die Wurzel des Problems. Ein zweiter Faktor seien die sehr strengen Zulassungsverfahren für das Medizinstudium. Gerade in der Allgemeinmedizin fehle daher jetzt schon viel Personal. Gruppenpraxen würden die Möglichkeit bieten, sich gegenseitig zu entlasten. Durch eine sinnvolle Zusammenarbeit mehrerer Fachleute könne der einzelne Arzt auch viel besser seine Stärken einbringen. Damit sei letztlich nicht nur den Patienten geholfen, die so die bestmögliche Betreuung bekämen, sondern auch den Ärzten selbst, die dadurch entlastet würden. Dennoch gäbe es kein Allheilmittel gegen den Ärztemangel, glaubt Gaisfuss. Dafür sei das Problem zu komplex.

Zuviel Bürokratie im Gesundheitssystem

Neben der Pensionierungswelle weist Gerald Oppeck, Internist in Eggenburg und Horn, auch auf die vor einigen Jahren geänderten Arbeitszeitbestimmungen hin. Weil jeder einzelne Arzt dadurch nicht mehr so lange arbeiten dürfe, die Anzahl der Patienten aber nicht weniger geworden sei, sei die Belastung deutlich gestiegen. Ein viel größeres Problem, das den Ärzten das Arbeiten erschwere, sei aber die „überbordende Bürokratie im Gesundheitssystem“, kritisiert Oppeck. Durch immer neue Vorschriften müssten Ärzte heutzutage jeden Handgriff schriftlich dokumentieren. Das Resultat: immer weniger Zeit für die Patienten. „In der Medizin geht es um den Menschen“, erzählt Oppeck der NÖN, „der Mensch muss im Vordergrund stehen.“

Durch die vielen bürokratischen Aufgaben leide aber gerade dieser zentrale Aspekt der ärztlichen Tätigkeit immer mehr. Entlastung erhofft sich der Internist durch den neuen Ausbildungsgang für operationstechnische Assistenzen. Durch diese heuer im Herbst erstmals angebotene Ausbildung sollen Fachkräfte ausgebildet werden, die teilweise selbstständig am Patienten arbeiten dürfen. Die Rekrutierung guter Ärzte für Krankenhäuser sei „auf jeden Fall eine Herausforderung“, erklärt Franz Linsbauer, Bürgermeister von Langau und niederösterreichischerLandtagsabgeordneter. Linsbauer, der auch Ersatzmitglied des Gesundheitsausschusses der Landesregierung ist, ist das Problem wohlbekannt. Die Politik bemühe sich, den Personalengpass durch laufende Investitionen und Anpassungen bei der Ausbildung des medizinischen Personals abzuschwächen.

