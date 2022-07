Irnfritz: Weiß ist neuer Vize

Der langjährige Gemeinderat Karl Weiß wurde zum Nachfolger von Karl Erdinger als Vizebürgermeister der Gemeinde Irnfritz-Messern gewählt. Nach dem überraschenden Rücktritt von Karl Erdinger als Vizebürgermeister (die NÖN berichtete) stellte sich das Führungsteam der Gemeinde neu auf.

Mit Weiß übernimmt ein Polit-Routinier den Job als Vizebürgermeister. Der Wappoltenreither gehört bereits seit fast zwei Jahrzehnten dem Irnfritzer Gemeinderat an, davon seit sieben Jahren als Geschäftsführender Gemeinderat. Als Geschäftsführender Gemeinderat ist Weiß aktuell für den Ausschuss „Bäche, Gerinne, Grundstücke und Wald“ und als Vertreter im Wasserverband Thayatal Mittellauf, tätig. Die Wahl ging bei vier entschuldigten Mandataren mit 13 von 15 Stimmen für Weiß aus. Zwei Stimmzettel wurden leer abgegeben. In einer ersten Reaktion meinte Weiß, dass er sich auf die neue Aufgabe freue. Er wisse, dass er damit „ein großes Aufgabengebiet“ übernehme. Er nehme sich für seine Amtszeit „ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger, ein wertschätzendes Gesprächsklima, sachliche Diskussionen und gemeinsames Gestalten“ vor.

Stefan Judmann aus Grub neu im Gemeindevorstand

Das durch das Aufrücken von Weiß frei gewordene Mandat im Gemeindevorstand übernimmt auf Vorschlag von Bürgermeister Hermann Gruber Stefan Judmann, der seit 2020 dem Gemeinderat angehört und mit 14 von 15 Stimmen in den Gemeindevorstand gewählt wurde. Schon zum Auftakt der außerordentlichen Gemeinderatsitzung wurde das durch den Rückzug Edingers frei gewordene Gemeinderats-Mandat neu vergeben. Es geht an den nächstgereihten Thomas Bayer (Bauhofleiter) aus Klein-Ulrichschlag. Froh über die Neubesetzungen zeigten sich dann ÖVP GPO Josef Strak und Bürgermeister Hermann Gruber, die „die Menschen vor der Partei in den Mittelpunkt stellen“ wollen.

