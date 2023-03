Brigitte Wenzina: „Das Buch ist mir einfach passiert...“

„Man nehme ein paar denk- und erinnerungswürdige Momente des Lebens, würze sie ausgiebig mit Fantasie, füge dem Ganzen eine Prise Ironie hinzu und bearbeite den Text so lange, bis daraus eine erzählbare Geschichte wird“, nennt die Garserin Brigitte Wenzina – vor ihrer Pensionierung Lehrerin für Englisch und Geschichte an berufsbildenden Schulen – ihr persönliches Schreibrezept. Und das scheint kein schlechtes zu sein, denn eben hat sie ihr neuestes, ihr sechstes Buch herausgebracht und nennt es „Weinlaune“.

„Das Buch ist mir eigentlich passiert“, schmunzelt sie. Sie habe bei einem Leseabend für ihre „Garser Trilogie“ bei „Poldiwirt“ Alexander Höchtl bemerkt, dass die meisten diese Bücher schon kennen, also habe sie einfach erzählt und mit dem Publikum diskutiert. Und irgendwie – und natürlich

naheliegend – sei man dabei auf den Wein gekommen.

Das Thema habe sie dann nicht mehr losgelassen, sie sei zum Recherchieren des Öfteren zum „Poldiwirt“ gegangen („Als Frau, alleine, und noch dazu am Vormittag!“), wo die Stammgäste bereitwillig erzählt hätten. „Aus diesen redseligen Runden ist dann schließlich ein Buch geworden mit 180 Seiten, in das viel Lokalkolorit, ein bisschen Kriminalgeschichte und etwas Blog eingeflossen sind“, erzählt sie, ohne zu viel zu verraten.

Öffentlich vorstellen wird sie das Buch (um 14 Euro im Buchhandel, in der Trafik Kiennast oder bei Jürgen Peter am Viktualienmarkt erhältlich) bei der Präsentation des Garser Weins am Ostermontag in der Galerie der Multifunktionshalle der Sportmittelschule.

