„Gemeinsam mit unserem Mobilitäts-Gemeinderat Gerald Steindl darf ich unser neuestes Produkt vorstellen und das erste Exemplar überreichen“, leitete Bürgermeister Martin Falk die Präsentation der Broschüre „Gars bewegt – auf Schiene, Straße und zu Fuß“ ein und übergab diese an Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Im Vorjahr wurde dieses Heft zum ersten Mal aufgelegt und von der Bevölkerung ausgezeichnet angenommen, weshalb man sich auch heuer wieder entschlossen hat, diese Information mit den Fahrplänen von Bahn und Bus herauszugeben. Darin zu finden sind aber auch die Wanderwege der „Bewegungsarena Gars“ sowie Verweise auf Radrouten und den „Garser Bus“. Dieser besteht seit Jahrzehnten und ist eine Möglichkeit speziell für die ältere Generation, aus den Katastralgemeinden ins Garser Zentrum zu kommen und Einkäufe, Arztbesuche oder andere Besorgungen zu erledigen. Auch dem „Geco“, dem „Garser Ecomobil“ ist entsprechender Raum gewidmet.

Broschüre wird jedem Haushalt zugestellt

„Die Situation in Gars mit 27 Prozent Zweitwohnsitzern – allein heuer sind rund hundert dazugekommen – ist nicht alltäglich“, so Falk. „Die wollen wir natürlich auch als Hauptwohnsitzer gewinnen.“ Zwei Punkte seien dabei wichtig: wie ist die Verbindung in die Zentralräume Wien, St. Pölten und Krems zu schaffen und wie gut funktioniert der Ausbau des Daten-Highways. Im ersten Punkt komme diesen Bestrebungen der Stundentakt gerade auf der Kamptalbahn dem entgegen, im zweiten setze man weiter auf einen lokalen Anbieter bei schneller Internetverbindung.

So wie Steindl dankte auch Falk allen Sponsoren und speziell dem Land und „NÖ Regional“ sowie der Burgschleinitzer Firma mediadesgin für die gelungene Umsetzung. Diese Unterstützung habe es ermöglicht, dass die Gemeindekassa trotz der Auflage von 2.500 Stück nur mit etwa 500 Euro belastet wird.

„Ein spannendes Thema, das hier aufgegriffen wurde, und punktgenau zum Fahrplanwechsel passt“, sparte Ludwig Schleritzko nicht mit Lob für diese Initiative, die auch von Mobilitätsmanager Philip Laister von NÖ Regional als vorbildlich bezeichnet wurde, weil einmalig im gesamten Waldviertel. „Mit dieser Initiative wird das Augenmerk besonders auf den öffentlichen Verkehr und dessen Angebot gelenkt, was ganz im Sinn des Landes Niederösterreich ist.“