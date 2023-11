Pernegg: Über 4.000 Arbeitsstunden wurden bereits geleistet

Über 4.000 Arbeitsstunden wurden von den Mitgliedern der Feuerwehr Pernegg bereits für den Rohbau des Feuerwehrhauses seit Baubeginn im Juni dieses Jahres geleistet. Die Wehr hat derzeit 28 Aktive und zwölf Reservisten. Das Feuerwehrhaus wird ein Ausmaß von rund 530 m² haben.

„Der Neubau war erforderlich, weil das alte Gebäude nicht mehr zeitgemäß war“, erklärt Feuerwehrkommandant Bernhard Schmied. Die Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro werden zu je einem Drittel von der Gemeinde, vom Land Niederösterreich und von der Feuerwehr getragen. „Wichtig war uns auch, die erforderlichen Firmenleistungen an Betriebe aus der Region zu vergeben“, sagt Schmied.

Neubau wird behindertengerecht

Im Neubau werden Büro- und Umkleideräume, ein Besprechungsraum sowie eine Werkstatt und eine Fahrzeughalle für drei Fahrzeuge untergebracht. Das Dachgeschoß wird als Lagerraum Verwendung finden. Im öffentlichen Bereich ist auch eine behindertengerechte Toilette vorgesehen, sodass das Gebäude auch für Feste genutzt werden kann.

„Ich bin wirklich begeistert, wie schnell die Arbeiten vorangegangen sind. An diesem Beispiel sieht man, wie engagiert die Feuerwehrmitglieder sind und was alles funktioniert, wenn man zusammenarbeitet“, betont Bürgermeister Andreas Nendwich. Besonders das Engagement der Frauen der Feuerwehrmänner wird gelobt, denn sie sorgen für die Verpflegung, wenn am Feuerwehrhaus gearbeitet wird.

Die Eröffnung ist für Ende August/Anfang September des kommenden Jahres geplant. Genau rechtzeitig, wenn die Freiwillige Feuerwehr Pernegg ihr 140-jähriges Bestehen feiert.