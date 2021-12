Eggenburg: Berufsschüler nun im neuen Internat

Der Nikolaus bringt nicht nur braven Kindern etwas, manchmal dürfen sich auch Landesberufsschuldirektoren über Geschenke freuen! Denn just am 6. Dezember ging ein lang gehegtes Projekt von LBS-Direktor Christian Bauer in Erfüllung: mehr Raum und eine altersspezifische Unterbringung der Internatsschüler.

Hintergrund: Immer wieder gab es Probleme im Internat mit älteren Schülern, erzählt Christian Bauer. „Die Altersstruktur der Schüler ist sehr unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel jetzt einen 40-Jährigen im Haus, der im zweiten Bildungsweg die Kfz-Lehre erlernen möchte, – den kann ich nicht mit 16-Jährigen in ein Zimmer tun und sagen, jetzt ist es 22 Uhr, wir drehen das Licht ab.“ Privatquartiere für dieses Gäste-Segment waren in Eggenburg nicht leicht zu finden, deshalb suchte Bauer lange nach Ideen und Investoren. „Alle, mit denen ich gesprochen habe, meinten: Investieren würden wir, aber führen müsst ihr so ein Haus!“ Und das wäre für das LBS-Team nicht machbar gewesen.

Wie es der Zufall will, kam der Mann, der schon dem französischen Präsidenten Emanuel Macron die Hand geschüttelt hat, mit dem Vater von Günther Gastecker ins Gespräch, dann lief das Projekt fast von selbst. Viele Probleme können durch die Kooperation der Loosdorfer Unternehmer-Familie Gastecker und der Landesberufsschule in einem Aufwaschen erledigt werden – und das kann man wörtlich nehmen.

Vielleicht hat das Pendeln einiger ein Ende

„Wir haben zum Beispiel keine SB-Waschanlage in Eggenburg und keine Garagen. Viele haben ein Cabrio und wissen im Winter nicht wohin damit. Es steht immer im Weg. Dann steht das große Auto im Winter draußen und das Cabrio in der Garage, auch hier ist Bedarf und der wird jetzt abgedeckt“, führt Bauer aus. Einige Schüler wollten bisher nicht ins Internat und pendelten täglich aus Amstetten oder Wiener Neustadt nach Eggenburg. „Vielleicht können wir auch bei diesen Schülern punkten, wenn wir ihnen mit dieser tollen, neuen Möglichkeit entgegenkommen.“

Bis Juni läuft die Kooperation mit dem neuen Motel, „dann schauen wir weiter“, so der Direktor. „Unser Internat ist noch im Umbau begriffen, einen Block haben wir schon eröffnet, der ist bereits bezogen, der zweite ist noch im Umbau. Diese Schüler waren bisher im ehemaligen Stadthotel Oppitz einquartiert, jetzt läuft der Vertrag aus, weil die neuen Betreiber selbst umbauen wollen.“

Nachsatz: Nicht nur für Landesberufsschuldirektoren kommt der Nikolaus, auch für 60 Internatsschüler in Eggenburg, die am Montag – 6. Dezember – ihre neuen Quartiere beziehen durften.