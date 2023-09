Gudrun Blaim: „Allgemeinmedizin, das ist meins!“

„Warum ich mich für den allgemeinmedizinischen Bereich entschieden habe? Der Beruf ist abwechslungsreich, bietet eine vielfältige Tätigkeit, man kommt besser mit den Patienten in Kontakt“, beantwortet Gudrun Blaim die Frage, warum sie sich für diesen Bereich entschieden hat. „Ich will eine Hausärztin sein, bin eine begeisterte Kassenärztin schon allein aus sozialen Gründen. Wahlärztin war für mich nie ein Thema.“

Die gebürtige Hornerin, Jahrgang 1983, absolvierte hier die Volksschule und das Gymnasium, promovierte 2007 an der Medizinischen Universität Wien, machte ihre Allgemeinmedizinausbildung in Eggenburg bei Gerald Oppeck in Eggenburg und am Klinikum Waidhofen und war ab 2011 in verschiedenen Praxen in Wien tätig und machte dort auch ihre Facharztausbildung Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Zusätzlich erwarb sie eine Reihe von Diplomen wie für Sexualmedizin, Psychosoziale Medizin oder Schularzt und Notarzt.

Mit ihrem Gatten und den zwei Töchtern hat sie ihren Wohnsitz in Steinegg („Nichts gegen Horn, aber hier zu wohnen ist täglicher Urlaub!“) aufgeschlagen und pendelt täglich außer Mittwoch in ihre Praxis nach Horn. „Martin Breitenseher hat mich in sein Gesundheitszentrum eingeladen und ich habe hier meine über 200 m² große Ordination gefunden und mitgeplant“, schildert sie begeistert. Und Breitenseher gibt ihr recht: „Die Räume sind hell und freundlich, bieten viel Platz unter anderem mit vier Ordinationsräumen. Die Leute werden sich wohlfühlen.“

Diesen Platz wird die Ärztin auch brauchen, denn sie hat eventuell eine Gruppenpraxis im Auge, konkret strebt sie eine Lehrpraktikanten-Ausbildung an, wo angehende Allgemeinmediziner erste Erfahrungen sammeln können.

Die Praxis legt sie als „Termin-Ordi“ an, wo man einen Termin vereinbaren kann, aber auch kurzfristig ist ein Besuch möglich. Die Bestellung von (Dauer)Rezepten wird auch online erfolgen können. „Aber selbstverständlich auch telefonisch“, versichert Gudrun Blaim.