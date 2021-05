Die kleine Bühne war ihm nicht mehr ausreichend. Erich Blie, Sohn der traditionellen Horner Gastronomenfamilie Blie, verhilft seiner Musikkarriere auf die nächste Stufe. Als Schlagzeuger stößt er als neuestes Mitglied zur Mödlinger/Wiener Rockband „Corner- stone“. Die Truppe rund um die Gründungsmitglieder Michael und Steve Wachelhofer hat nach über 20 Jahren Bandgeschichte bereits ein beachtliches Resümee vorzuweisen. So tourte die Band durch Großbritannien und die USA und nahm drei Studioalben auf. Aktuell steht „Cornerstone“ beim US-amerikanischen Label „ATOM Records“ unter Vertrag. Nach einer Schaffenspause stand jedoch eine Neuformierung auf dem Plan. Man machte sich auf die Suche nach einer neuen Sängerin sowie einem Drummer.

Chemie passte von Anfang an. Diese Chance ließ sich Erich Blie nicht entgehen. Über Social-Media wurde er eher zufällig auf die Band aufmerksam. Beim ersten Vorspielen im letzten Sommer funkte es aber sofort. „Die Chemie hat einfach von Anfang an gepasst, eigentlich sogar bevor wir überhaupt die Instrumente in die Hand genommen haben“, erzählt Blie.

Dass man sich nicht nur musikalisch, sondern auch zwischenmenschlich gut verstehe, sei den Wachelhofers bei der Suche ein besonderes Anliegen gewesen. Schließlich hatte die Band über die Jahre schon mehrere große Besetzungswechsel hinter sich. Die neue Konstellation soll aber länger als nur ein paar Jahre halten. „Es soll primär Spaß machen und freundschaftlich sein“, betont der neue „Cornerstone“-Drummer.

Herzblut steckt in Musik. Die neue Band ist für ihn ein enorm wichtiger Schritt in der eigenen Musikkarriere. Der Gastronomie hat er mittlerweile den Rücken gekehrt, um sein Hobby zum Beruf zu machen. „Mir wurde die Gastronomie ja eigentlich in die Wiege gelegt. Da hat es immer geheißen, dass ich doch den Betrieb irgendwann übernehmen soll. Ich wollte aber meine Karriere mit etwas machen, wo schon immer mein Herzblut steckte, der Musik“, erzählt Blie. Insofern sei er dankbar, dass seine Schwester Victoria die Zügel des Hotels übernommen hat.

Led-Zeppelin-Drummer als Vorbild. Auf dem Weg zum Berufsmusiker ging es für ihn schnurstracks nach Wien, wo er ein Instrumental- und Gesangspädagogikstudium am „Vienna Music Institut“ (VMI) begann. Momentan ist der 24-jährige im vierten Semester. Mit dem Abschluss möchte sich Blie als Musiklehrer ein zusätzliches Standbein aufbauen. Nebenbei arbeitet er als Barkeeper und ist damit sozusagen doch in gewisser Weise der Gastronomie erhalten geblieben. Mit der neuen Band sei das aber jetzt in den Hintergrund gerückt.

Beim Studium liegt der Fokus zwar sehr auf dem Jazz, doch sich selbst sieht Blie eindeutig als waschechten Rocker. Sein größtes Vorbild: John Bonham, der Drummer von Led Zeppelin. „Es ist einfach ein Wahnsinn, was der damals gemacht hat. Der konnte alleine spielen und es klang wie ein ganzes Orchester. Er war auch einer der ersten, der das Schlagzeug vom stumpfen Rhythmus halten weggeholt und es auch musikalisch eingesetzt hat“, schwärmt Blie von seinem Idol. Einige Tricks des Meisters fanden natürlich auch ihren Weg in Blies Repertoire.

Tournee als Ziel, neue Songs kommen bald. Dieses gilt es aber immer noch ständig zu erweitern, denn Erfahrungen will er noch reichlich sammeln. Auch die internationale Bühne könnte ihm nun bald offen stehen. „Ich habe jetzt auch noch nicht so viel Bühnenerfahrung und schon gar nicht international. Wenn mir Michael von Großbritannien erzählt, klingt das für mich noch richtig utopisch.“

Das Hauptaugenmerk lag in den letzen Monaten beim Einstudieren der vielen „Cornerstone“-Songs, denn schon im Sommer steht der erste gemeinsame Auftritt in Wien an. Auch Open Airs will die Band bald wieder angehen. „Es wäre natürlich super, wenn wir irgendwann auf Tour gehen können“, meint Blie. Daneben wird auch schon gemeinsam an neuen Songs gewerkt. „Einer ist sogar schon so gut wie fertig und wird vielleicht bereits Ende des Sommers veröffentlicht“, lässt Blie anklingen.

Für Erich Blie geht mit der Neuformierung der Band ein kleiner Traum in Erfüllung: „Die Band war für mich ein absoluter Glücksfall, und ich bin jetzt mit Herz und Seele dabei.“ „Cornerstones“ Zukunft mit der Verstärkung aus Horn klingt jedenfalls vielversprechend und wer weiß, vielleicht bringt Blie seine neuen Bandkollegen auch mal auf einen kleinen Gig ins Waldviertel mit.