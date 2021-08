Die NÖVOG hat das Bahnhofsgebäude verkauft – an Marlene Briebauer, die dort einen „Kulturbahnhof“ aufbauen will. Briebauer plant ein Café mitsamt Shop für Zuggäste und Touristen. Der danebenliegende Schuppen soll für Ausstellungen, Konzerte und Lesungen dienen. Das Haus liegt am Kopfende der bis 1910 fertiggestellten Bahnstrecke, die von Retz nach Drosendorf führt und heute mit dem „Reblaus Express“ als touristische Attraktion gilt.

„Ich habe meine Klientel eigentlich vor meiner Haustüre“, erklärt Briebauer, die die Konditorprüfung abgelegt hat. „Und ich bin in Drosendorf weg vom Schuss. Ich glaube, am Hauptplatz wäre alles zu dicht beisammen gewesen“, denkt sie an bestehende Lokalitäten. Der Reblaus Express führt immer einen Heurigenwaggon mit, Briebauer will mit dem Kaffeehaus ein Zusatzangebot schaffen. „Viele Ältere bleiben am Bahnhof oder im Zug sitzen, weil sie nicht in die Stadt gehen wollen, oder sie kommen früher zum Bahnhof, damit sie den Zug nicht verpassen“, beobachtet sie.

„Ich habe meine Klientel eigentlich vor der Haustüre.“ Marlene Briebauer

Sie selbst ist mit ihren Kindern bereits in das Obergeschoß, das zum Teil schon erneuert ist, übersiedelt. Das Haus stand bis zuletzt praktisch leer, bis vor wenigen Jahren haben nur Linienbusfahrer das Obergeschoß als Winterquartier genutzt, um frühmorgens wieder losfahren zu können, erzählt Briebauer.

Der aus Holz errichtete „Schupfn“ war früher ein Magazin: „Ich habe mit einer älteren Dame gesprochen, die erzählt hat, dass sie früher dort Kohle geholt hat“, schildert Briebauer. Ein Verein wird gegründet, um auf diesem Platz Kulturprogramme aufziehen zu können. Café und Shop werden an Wochenenden geöffnet sein; daneben sucht die Drosendorferin nach einem Teilzeitjob, nachdem sie die Personalverrechnungsprüfung bestanden hat.

Briebauer hat bereits ein Geschäft in der Innenstadt betrieben: Die alte Trafik hatte aber kein Klo und kein Wasser, wie sie berichtet. Noch dazu habe die Feuchtigkeit ihren selbst angefertigten Textilien zu schaffen gemacht. Ihr ursprüngliches Heim am Hauptplatz wird sie nicht verkaufen, sondern mit August als Ferienwohnung für vier bis fünf Personen vermieten. „Die Nachfrage ist da“, erklärt sie. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind rarer geworden, nachdem die Frühstückspension im Schloss (wie berichtet) seit heuer geschlossen ist.

Vereinbart ist laut Briebauer mit der NÖVOG, dass die Nutzungsrechte für die Toiletten und das Fahrdienstleiter-Büro bei der Verkehrsgesellschaft verbleibt. Die Stadtgemeinde zeigte im Vorfeld Interesse an dem Gebäude: „Es war immer wieder Thema, 2019 ist’s relativ konkret geworden“, schildert die neue Besitzerin, die als Gemeinderätin im Ausschuss für Stadtentwicklung aktiv ist. „Ich war eine der wenigen, die dafür gestimmt hat, und habe Ideen dazu gesammelt.“ Dementsprechend könne niemand behaupten, dass sie sich nicht für den Kauf seitens der Stadt eingesetzt habe. Die Gemeinde hat sich zurückgezogen, im Dezember hat Briebauer mit der NÖVOG Kontakt aufgenommen. „Ich freue mich, dass ich jetzt mehr Gestaltungsfreiraum habe.“

Nächstes Jahr will sie mit der frischen Reblaus Express-Saison durchstarten. Ein erster Vorgeschmack auf den „Kulturbahnhof“ ist für den September geplant: „QuinTonic“, ein Bläserquintett . Das Besondere daran: Die beiden Hornisten sind ebenfalls Bahnhofsbesitzer – und zwar in Niederfladnitz und Langau.