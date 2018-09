„Zügig gehen die Arbeiten an der neuen Haltestelle voran“, stellten Bürgermeister Jürgen Maier und Straßenmeister-Stellvertreter Michael Kostera bei der Besichtigung der Baustelle fest. „Weil sich die zuständigen Behörden verständnisvoll zeigten, ist eine schnelle Umsetzung gelungen. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann lässt sich ein Projekt in recht kurzer Zeit realisieren.“

Errichtung eines Wartehauses geplant

Abseits der Straße, an der es noch für zwei Wochen zu kleinen Behinderungen kommt, gehen die Arbeiten darüber hinaus weiter. Von der Bus-Bucht ausgehend ist auf der vier Meter breiten Aufstandsfläche die Wiederherstellung des zwei Meter breiter Gehwegs und die Errichtung eines zwei Meter breiten Wartehauses geplant. Das Areal wird durch zwei Straßenlaternen beleuchtet. Die Kosten für das Projekt betragen rund 30.000 Euro.

Auch der bestehende Stiegenabgang bleibt zur Gänze erhalten, dieser wird nur aus Kostengründen in Richtung des neuen Wartehauses auf dessen Rückseite versetzt.

Der Haltepunkt dient sowohl der Anbindung des erhöhten öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs als auch der Schülerbeförderung. Maier: „Vierzig Busse müssen dann nicht mehr durch die Innenstadt fahren. Da einige von ihnen die Haltebucht öfter anfahren, wird es hier täglich 183 An- und Abfahrten geben.“ In zwei Wochen gibt es dann nicht nur wieder staufreie Fahrt für den Verkehr, auch das Benützen der öffentlichen Verkehrsmittel wird noch sicherer.