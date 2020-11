Dem Vernehmen nach sollen auf der „Interne" 15 Betten für Corona-Patienten bereit gestellt werden. Eine entsprechende Anfrage der NÖN wollte die Landesgesundheitsagentur nicht bestätigen. Mit „Blick auf die rasant steigenden Fallzahlen" bereite sich die NÖ Landesgesundheitsagentur auf eine steigende Anzahl an spitalspflichtigen Patienten vor, erklärt Thomas Schmallegger von der Landesgesundheitsagentur.

Dazu werden aktuell in jeder Gesundheitsregion weitere Bettenkapazitäten vorbereitet. In der Gesundheitsregion Waldviertel sind aktuell die Kliniken Gmünd und Waidhofen/Thaya mit der Versorgung von Covid-19-Patienten beauftragt und werden ihre Kapazitäten noch erhöhen. „Um bei zusätzlichem Bedarf schnell reagieren zu können, werden die bereits im Frühjahr getroffenen Überlegungen für eine eventuelle Übernahme von covid-positiven und Verdachtsfällen im Landesklinikum Horn, wie in allen Landes- und Universitätskliniken, derzeit evaluiert", so Schmallegger.