LBS Eggenburg: Belinda Kalab folgt auf Christian Bauer

Zuletzt war Kalab, die seit 1996 im Schuldienst steht, als Lehrer-Personalvertreterin im Zentralausschuss tätig. Der Abschied dort falle ihr auch gar nicht leicht, sagt die 55-jährige Hornerin: „Als bekannt wurde, dass ich mich beworben habe, habe ich viel Rückmeldung aus der NÖ Lehrerkollegenschaft bekommen – teils auch mit der Frage: Was können wir tun, damit du zurückziehst?" Das habe sie gefreut, schließlich habe sie sehr viel Herzblut und Leidenschaft in die Tätigkeit als Leiterin des Zentralausschusses gelegt.

Mit dem gleichen Herzblut will sie jetzt an die neue Herausforderung herantreten. Es sei ihr Wunsch gewesen, wieder näher an den Schülerinnen und Schülern dran zu sein. Sie habe seit ihrer frühestens Jugend in Leitungsfunktionen Verantwortung für unterschiedlichste Gruppen übernommen (von der Jungschar angefangen bis zur Übernahme von Landesfunktionen in der NÖ Landjugend, aber auch im beruflichen Bereich). Dabei sei die Förderung und Forderung der Jugend immer an bedeutender Stelle gestanden. Als Zentralausschuss-Vorsitzende habe sie immer versucht, mitzugestalten, Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch den Lehrlingen an allen Berufsschulstandorten zugutekommen. Jetzt habe sie die Möglichkeit, diese Gestaltung direkt an einem Standort voranzutreiben.

Kalab übernimmt jetzt einen Verantwortungsbereich für ca. 55 Lehrpersonen, etwa 20 Bediensteten und für die pädagogische Leitung für das Schülerwohnhaus für ca. 1500 Schülerinnen und Schüler.

Welche Pläne Kalab für die Standorte Eggenburg hat und wie sie dabei ihre Erfahrungen als Personalvertreterin einbringen will, liest Du in der nächsten Horner NÖN.

