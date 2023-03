Garser Schüler besuchten die Caritas

Dort konnten die Kinder Einblick in die einzelnen Werkstätten und in die Arbeit der Behindertenbetreuer erlangen. In der Kulinarik-Werkstatt durften sie mit den Klienten bei der Herstellung von Kräutersalz helfen. Eine Station war die Hausverwaltung, in der mit Papier gearbeitet wird. In der Keramik-Werkstatt konnten die Kinder mit den Klienten Anhänger aus Ton herstellen. Ein Höhepunkt war der Besuch im SOMA-Markt. Es wurden gerade Waren angeliefert, die von den Behinderten in die Regale für den Verkauf am nächsten Tag eingeräumt wurden.

Mit vielen positiven Eindrücken gingen die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule zurück.

Noel Ohrfandl, Jakob Groll und Helene Gasselseder (von links) halfen eifrig mit beim Beschriften der Etiketten für die Kräutersalzgläser. Foto: Rupert Kornell

