Oberhöflein: Floriani als Sängerknaben

In den vergangenen Wochen wurden in den meisten Pfarren die Gottesdienste zu Ehren des heiligen Florian unter Teilnahme der Freiwilligen Feuerwehren gefeiert. In der Pfarre Oberhöflein waren die Kameraden aber nicht nur beteiligt, sondern sorgten erstmalig „mit einer besonderen Einsatztaktik“ auch für die musikalische Umrahmung der Florianimesse, die von Pfarrer Simon-Petrus für die Pfarrangehörigen zelebriert wurde. Die musikalische Umrahmung wurde nämlich ausschließlich von den eigenen Feuerwehrmitgliedern gestaltet.

Dazu studierte Herbert Kluka mit seinen Kameraden eine komplette Messe ein, die auf den Patron der Feuerwehr, den Heiligen Florian abgestimmt war. Ein voller Erfolg: Ab sofort ist in Oberhöflein die Feuerwehr-Grundausbildung neu geordnet. Neben dem Angriffstrupp, Wassertrupp und Schlauchtrupp gibt es dort nun auch einen „FF-Gesangstrupp“.

Schon vor Jahrzehnten gab es in Oberhöflein übrigens einen Männergesangsverein, bzw. jetzt auch einen aktiven Kirchenchor.

