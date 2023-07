Eggenburger Berufsschule wird zu Mucki-Bude

Die Freude in der Landesberufsschule Eggenburg ist groß: Nach den zweijährigen Umbauarbeiten des Schülerwohnhauses (die NÖN berichtete mehrfach), kann das Team rund um Landesinnungsmeister Karl Scheibelhofer den rund 300 Schülern nun ein besonders Freizeit-Zuckerl bieten. Neben Tischtennistischen, Billardtisch und einer Carrera-Rennbahn wurde die neue Kraftkammer nun in Betrieb genommen.

Dank finanzieller Unterstützung in fünfstelliger Höhe der Innung der Fahrzeugtechniker spielt das hauseigene Fitnessstudio alle Stückerln: Hanteln, Cardiogerät und mehrere Multitower-Geräte für gezielten Muskelaufbau bringen den ganzen Körper in Topform. Body-Building Legende Arnold Schwarzenegger hat einen Tipp: „Ich habe aus all den Jahren des Trainings eines gelernt. Durch unzählige Wiederholungen in der Kraftkammer ist mir klar geworden: wir sind immer stärker, als wir glauben.“ Ein Ratschlag, den die Landesberufsschüler bereits eifrig beherzigen.